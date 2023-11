Dramma a Monopoli, donna di 35 anni accoltellata dall'ex compagno sotto casa: lei era uscita per andare a lavoro

Un nuovo brutto caso di violenza è quello che è avvenuto nella prima mattina di giovedì 2 novembre. Una donna di 35 anni, uscita di casa per andare a lavoro, si è trovata davanti il suo ex compagno, che l’ha colpita con circa 30 fendenti.

La madre nel sentire le urla disperate della figlia, per prima cosa ha chiesto l’intervento delle forze dell’ordine e successivamente si è scagliata contro l’uomo, per cercare di fermarlo.

Stando alle informazioni rese note da alcuni media locali, i fatti sono avvenuti intorno alle 5 del mattino di giovedì 2 novembre. Precisamente sotto la casa della giovane, che si trova nel quartiere San Marco, di Monopoli, in provincia di Bari.

La vittima si chiama Addolorata Colavitto e da ciò che è emerso aveva già denunciato l’ex compagno, Giuseppe Ambriola, per aggressione. Quella mattina era uscita di casa per andare a lavoro, in un’azienda agricola del posto.

Tuttavia, non è mai arrivata in quel posto. Questo perché l’uomo era vicino la sua abitazione, ad aspettarla. Le ha inferto circa 30 fendenti e la madre, nel momento in cui l’ha sentita urlare, ha subito chiesto l’intervento degli agenti.

Successivamente è scesa in strada ed è andata contro di lui, per fermarlo. Giuseppe Ambriola poco dopo, è fuggito via a bordo di un’Alfa, ma le forze dell’ordine sono riusciti ad arrestarlo pochi minuti dopo.

Le condizioni della donna di 35 anni e le prime indagini sull’accaduto

Sul posto sono intervenuti d’urgenza i sanitari, che l’hanno trasportata prima all’ospedale San Giacomo e poi al Policlinico di Bari. Purtroppo le sue condizioni al momento risultano essere molto gravi.

Questa volta Addolorata Colavitto, ha riportato una perforazione del polmone e diverse fratture: torace, cranio ed anche alla mandibola. Giuseppe Ambriola ha riportato anche lui dei traumi, dopo che la ex suocera, ha cercato di fermarlo.

I due, che hanno anche un bambino di circa 3 anni, hanno un passato turbolento. La stessa donna poco tempo fa lo aveva denunciato, ma ora saranno solo le ulteriori indagini a capire cosa a successo nella coppia.