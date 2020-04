Montecatini Terme, Leila Meacci ha perso la vita Montecatini, ragazza di 18 anni ha perso la vita. Ecco cosa le è accaduto..

Una vicenda davvero terribile è accaduta a Valdinievole, a Montecatini Terme ed ha sconvolto tutta la comunità. Una ragazzina di soli diciotto anni, chiamata Leila Meacci, ha perso la vita. I medici hanno provato a fare il possibile per cercare di farla riprendere, ma nonostante i loro disperati tentativi, alla fine per lei non c’è stato nulla da fare.

Un evento drammatico che ha sconvolto tutta la popolazione, ma soprattutto i suoi familiari, che non si aspettavano di dover vivere un dolore simile.

In base alle informazioni che sono state rese note nelle ultime ore, Leila Meacci è caduta improvvisamente mentre era in casa.

E’ stata portata d’urgenza al Cto di Firenze. In un primo momento sembrava che le sue condizioni fossero stabili, ma alla fine è peggiorata drasticamente, è stata colpita da un malore e nonostante i disperati tentativi dei dottori, il suo cuore ha cessato di battere.

Per Leila Maecci però, non c’è stato più nulla da fare. Si è spenta per sempre a soli diciotto anni, a causa di un’emorragia celebrale che non le ha lasciato scampo, poco tempo dopo essere arrivata in ospedale. I medici, ne hanno potuto dichiarare solamente il decesso.

La ragazza, frequentava il liceo Salutati di Montecatini Terme, era una delle più brave della classe e quest’anno avrebbe dovuto fare gli esami di maturità. I suoi compagni, hanno pubblicato molti messaggi sui social per lei, per mandarle un ultimo saluto e per stare vicino al dolore dei suoi familiari.

Nessuno di loro potrà partecipare al suo funerale. Infatti per la giovane c’è una benedizione presso le onoranze funebri Romualdi di Massa e Cozzile e subito dopo è stata portata al cimitero di Montecatini. La madre ed il padre, hanno deciso di donare i suoi organi e sono riusciti a salvare la vita di un bambino.

La tragica morte di Leila Meacci ha sconvolto tutta la comunità, tutti i suoi amici, ma soprattutto i suoi genitori ed il fratello, che non avrebbero mai immaginato di dover vivere un dolore simile.

Ci saranno ulteriori aggiornamenti su questa tragica vicenda.