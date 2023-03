Dramma a Monza, bambina di 12 anni trovata in strada sola e in piena notte: i genitori rintracciati diverse ore dopo

Un episodio che si sarebbe potuto concludere nel peggiore dei modi, è quello avvenuto nella notte di domenica 12 marzo, nella provincia di Monza. Una bambina di soli 12 anni è stata trovata da sola in strada, piangeva ed era spaesata.

Una ragazza che si trovava a passare vicino quella pista ciclabile, nel vederla, è subito intervenuta.

Grazie all’intervento delle forze dell’ordine, la vicenda ha avuto il lieto fine.

Erano le 3.28 di domenica 12 marzo, quando i carabinieri della centrale operativa hanno ricevuto una segnalazione di una donna, che ha detto di aver trovato una bimba sola in strada.

La ragazza l’ha trovata in lacrime e spaesata. Non riusciva a comunicare con lei ed ha atteso l’arrivo delle forze dell’ordine. Anche gli agenti hanno provato a parlare con lei, ma la piccola non riusciva a farsi capire.

Per questo motivo, hanno deciso di trasportarla d’urgenza all’ospedale San Gerardo di Monza, per un controllo. Hanno provato a controllare nelle segnalazioni di scomparsa, senza trovare informazioni utili.

Bambina di 12 anni sola in strada: la scoperta dei genitori

Solo intorno alle 6.28 di quella mattina, gli agenti della centrale operativa hanno ricevuto una telefonata da parte di una donna di 56 anni di origini del sudamerica. La mamma ha detto di non trovare più la figlia in casa.

I carabinieri sono andati nella casa della famiglia e, dopo la descrizione hanno capito che si trattava proprio di quella bimba. I suoi genitori hanno detto di essersi svegliati alle 4 del mattino, perché il papà doveva andare a lavoro.

Quando sono entrati nella stanza della bambina, hanno scoperto che non era più nel suo letto. Inoltre, la catena della porta, chiusa dall’interno, era aperta. Per questo hanno provato a cercarla da soli.

Dopo 2 ore di strazio e disperazione hanno deciso di denunciare l’accaduto. Gli agenti successivamente hanno informato la mamma della bella notizia, così l’hanno trasportata subito in ospedale. Dopo il grande spavento, la famiglia ha avuto la possibilità di riabbracciare la figlia e di riportarla a casa.