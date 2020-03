Monza, infermiera di 34 anni si suicida: era positiva al Coronavirus Monza, un'infermiera di 34 anni si è suicidata dopo aver scoperto di essere positiva al Coronavirus, lavorare al San Gerardo: probabile stress lavorativo

Monza, un’infermiera di soli 34 anni si è suicidata dopo aver scoperto di essere positiva al Coronavirus. La donna lavorava nel reparto di terapia intensiva all’Ospedale San Gerardo Di Monza, non sono ancora note le cause dell’estremo gesto anche se tutto è riconducibile al forte stress lavorativo di questi giorni

A rendere noto quanto è accaduto è la Federazione Nazionale degli infermieri spiegando che: “Ciò che Daniela ha vissuto nell’ultimo periodo, anche se non sono ancora note tutte le cause del gesto, ha pesantemente contribuito come la goccia che fa traboccare il vaso. Lo affermano anche i colleghi che le sono stati vicini nei momenti in cui, trovata positiva e messa in quarantena con sintomi, viveva un pesante stress per la paura di aver contagiato altri”.

Ovviamente anche la Federazione esprime: “tutto il dolore e la costernazione degli infermieri alla notizia di una giovane collega che non ce l’ha fatta più. Tutti i 450mila professionisti presenti in Italia si stringono uniti e con forza attorno alla famiglia, agli amici e ai colleghi”

Inoltre, la Federazione ricorda anche un altro episodio molto simile, accaduto all’inizio dell’emergenza da COVID-19:

“Un fatto analogo era accaduto una settimana fa a Venezia, con le stesse motivazioni di fondo e anche se ci auguriamo il contrario, rischia in queste condizioni di stress e carenza di organici di non essere l’ultimo”

“È sotto gli occhi di tutti la condizione e lo stress a cui i nostri professionisti sono sottoposti e di questo e di quanto sarebbe stato possibile fare in tempi non sospetti e che ora riteniamo sia non solo logico e doveroso, ma indispensabile fare, riparleremo quando l’emergenza sarà passata”

Una situazione stressante, che si sta ripercuotendo soprattutto con chi combatte l’emergenza da COVID-19 in prima fila. Sempre più medici si stanno ammalando e sempre più infermiere sono allo stremo.