Monza, vasto incendio vicino ad una scuola

Un vasto incendio è divampato nella mattinata di oggi lunedì 20 gennaio a Monza, in via Silvio Pellico. Sul posto sono intervenuti 6 mezzi dei Vigili del Fuoco e un’ ambulanza del 118.

Dal rogo si è sviluppata un’ alta colonna di fumo visibile anche a distanza. Poco prima delle 13 è stata evacuata la scuola secondaria Bellani per precauzione.

Al momento risulta coinvolta una sola persona di cui non si conoscono le sue condizioni.

Il vasto incendio è divampato nella tarda mattinata di oggi 20 gennaio 2020 a Monza in zona Buonarroti Foscolo, l’edificio che è andato a fuoco si trova in via Silvio Pellico vicino alla scuola paritaria dell’infanzia Regina Pacis. Improvvisamente si è sollevata verso il cielo un’altra colonna di fumo visibile anche a grande distanza, fin dalla Valassina.

L’incendio sta destando molta preoccupazione nei cittadini che risiedono in zona. La struttura è in disuso ed è stato diffuso l’invito per precauzione a tenere chiuse le finestre.

È stato necessario l’intervento di 6 mezzi dei vigili del fuoco per cercare di dominare le fiamme. Pare che l’incendio sarebbe divampato all’interno di un capannone abbandonato ma al momento non si hanno ulteriori dettagli sulla vicenda e nemmeno le cause del rogo.

Una volta che le fiamme saranno state spente, gli agenti della polizia potranno cercate di ricostruire la dinamica. L’azienda regionale emergenza urgenza ha inviato sul posto un’ambulanza perché sarebbe stata coinvolta una persona ma attualmente non si conoscono le sue condizioni di salute.

