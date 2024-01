Una telecamera ha ripreso l’ultimo abbraccio tra Morgan Algeri e Tiziana Tozzo. La coppia si era conosciuta online e quella sera era il primo appuntamento. Ritornati in auto, nel SUV dell’uomo, forse per un guasto tecnico, la macchina ha iniziato a muoversi, finendo nel Lago di Como. Purtroppo entrambi hanno perso la vita annegando nelle sue acque.

Lui aveva 38 anni. Lei aveva 45 anni. Erano al loro primo appuntamento, dopo essersi conosciuto online. Il SUV di Morgan Algeri è finito nel lago di Como forse a causa di un guasto tecnico. Sabato notte la coppia ha così perso la vita annegando nel Lago di Como.

Polizia e Procura puntano su questa ipotesi, in attesa di incaricare alcuni consulenti per verificare il corretto funzionamento della Mercedes Glc 220 plug in, che è stata recuperata nel pomeriggio di domenica dalle acque del lago di Como, davanti a viale Geno.

L’uomo aveva parcheggiato a poca distanza dalla recinzione. Alcuni testimoni dicono di aver visto l’auto balzare velocemente e improvvisamente in avanti. Dopo aver urtato una panchina in cemento e aver buttato giù la recinzione, il SUV è finito nel lago.

Alcuni conoscenti del proprietario del mezzo hanno detto che lui spesso si era lamentato di quell’auto presa in leasing da mesi. Gli stava dando molti problemi. E forse proprio a causa di un guasto la coppia ha perso la vita.

L’ultimo abbraccio tra Morgan Algeri e Tiziana Tozzo prima di perdere la vita

Alcune telecamere hanno anche ripreso gli ultimi istanti di vita della coppia. Sono quelle del ristorante di Capiago Intimiano dove avevano cenato per il loro primo appuntamento. Alle 22.17 Tiziana e Morgan si vedono uscire felici a braccetto.

Vanno verso l’auto abbracciati. Un testimone li ha anche visti parlare dentro l’auto. Alle 22.40, pochi minuti dopo, la chiamata di soccorso. Ma purtroppo per loro non c’era più niente da fare.