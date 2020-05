Morgan attaccata la sua ex, Asia argento e svela di essere già in crisi con la sua attuale compagna Morgan attaccata la sua ex, Asia argento e svela di essere già in crisi con la sua attuale compagna, queste le sue parole: “Una quarantena di dolore assoluto. Non aggiungo altro”.

Molti sono i rapporti conflittuali e problematici che si ritrovano ad affrontare molte coppie, e non fanno eccezione quelle VIP. Ultimamente stanno tornando a far parlare di se' Morgan ed Asia Argento. Morgan avrebbe attaccato di nuovo la sua ex, e parlerebbe già di crisi con la nuova compagna Alessandra Cataldo. Intervistato dal Corriere della Sera Morgan torna a parlare del suo rapporto con Asia Argento e non nasconde che ci sarebbe già aria di crisi con la compagna Cataldo. Il suo legame con Asia è stato un legame molto forte, durato per anni, ma purtroppo finito nel 2006 lasciando molte cicatrici. Ha svelato di essere arrivato a pesare 47 kg. Da quel rapporto è nata la sua primogenita Anna Lou. L'ex capo dei Bluvertigo avrebbe accusato la sua ex di essere la causa del pignoramento della sua casa di Monza. Quest'ultima sarebbe servita a saldare alcuni dei suoi debiti con il fisco, e anche a saldare il mancato pagamento degli alimenti alle figlie. Secondo il cantante, tutti, persino i suoi amici e colleghi, lo avrebbero abbandonato nel momento del bisogno. "Li chiamavo e sembrava avessero paura che gli chiedessi soldi. Non volevo quelli, volevo le loro opinioni, creare dibattito. Li disprezzo. Pensano solo al conto corrente, non hanno senso civico. Lo si capisce anche dai testi delle canzoni dei miei coetanei: non vorremo paragonarli a Vecchioni e Guccini, vero?". Dopo la storia d'amore finita con la ex regista, Morgan ha avuto una relazione con Jessica Mazzoli, da cui ha avuto la sua secondogenita, Lara. Lorella Cuccarini lo ha ospitato a la vita in diretta, e durante questo incontro, il cantante avrebbe detto di essere pronto a cambiare vita per amore delle figlie, e di essere felice adesso. Ma ultimamente le cose sarebbero cambiate. Due mesi fa è nata la piccola Maria Eco, frutto della love story con la Cataldo. A far destare i sospetti di una crisi tra i due, la sua confessione riguardo la quarantena: "Una quarantena di dolore assoluto. Non aggiungo altro".