Le indagini per i decessi di Morgan Algeri e Tiziana Tozzo per gli inquirenti si stanno concentrando proprio sulla Mercedes Gls di proprietà dell’uomo da circa 3 mesi. Sarà proprio la scatola nera che verrà analizzata nei prossimi giorni a dare delle risposte concrete su cosa è accaduto.

Morgan, pilota di aerei esperto ed anche subacqueo aveva fatto diversi corsi per uscire da situazioni simili. Infatti avevano entrambi le cinture slacciate, una delle porte delle auto era aperta.

Tuttavia, forse per il freddo o anche per una embolia polmonare non sono più riusciti a risalire a galla. Per loro quando sono intervenuti i soccorritori, non c’era ormai più nulla da fare.

Dalle autopsie è emerso appunto che entrambi hanno perso la vita per annegamento. Forse per l’acqua gelida, non sono riuscita a sopravvivere ed a uscire in tempo dall’acqua.

I pompieri inoltre, dopo aver tirato fuori l’auto, hanno scoperto che il tettuccio era distrutto. Probabilmente dopo l’impatto con l’acqua o anche per la pressione dell’acqua.

Morgan e Tiziana deceduti: il precedente di una coppia

Un imprenditore bergamasco, pochi giorni dopo aver scoperto l’episodio intervistato dal quotidiano l’Eco di Bergamo, ha spiegato che anche lui ha avuto un sinistro simile. Mentre era con la moglie nel parcheggio di un supermercato, dopo aver preso una discesa, l’auto ha preso velocità.

La donna che era alla guida dell’auto, ha provato a frenare in tutti i modi, ma la macchina non rispondeva ai comandi. Alla fine hanno finito la corsa contro un muro. Per loro la situazione non è apparsa grave, poiché hanno riportato solo traumi lievi.

Gli inquirenti però, hanno deciso di ascoltare l’uomo per capire come mai ha avuto un incidente simile.

Inoltre, la stessa Mercedes ha fatto sapere che darà il massimo contributo nelle indagini, per cercare di capire cosa è successo. Anche loro vogliono capire come Morgan e Tiziana sono finiti nel lago ed hanno perso la vita.