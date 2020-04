Morta Giulia Cavallone, giudice del processo sul caso Cucchi A soli 36 anni è morta Giulia Cavallone, giudice che si è occupata del processo sui depistaggi del caso di Stefano Cucchi

Si è spenta a soli 36 anni il giudice che si era occupata del processo dedicato ai depistaggi sull’ormai celebre caso della morte di Stefano Cucchi. È morta Giulia Cavallone, che si era occupata del caso, dopo aver lottato a lungo con una malattia che non le ha dato scampo.

Giulia Cavallone era figlia di Roberto Cavallone, sostituto procuratore generale di Roma ed ex procuratore a Imperia. Fino all’ultimo ha lavorato in aula, nonostante la malattia che da tempo le stavo dando del filo da torcere. Nonostante le conseguenze del cancro le rendessero difficile continuare a lavorare, lei non si è mai fermata.

E oggi il mondo della magistratura italiana saluta Giulia Cavallone, che era giudice del Tribunale di Roma. Era diventata “famosa” per essere stata dietro il banco del giudice in occasione del processo per i depistaggi sul caso Cucchi a carico di 8 carabinieri.

Malata da tempo, non aveva mai abbandonato il suo lavoro e con forza e tenacia aveva continuato a presentarsi in tribunale. La 36enne ha tenuto l’ultima udienza del processo legato al caso della morte di Stefano Cucchi il 26 febbraio scorso, a porte chiuse . Proprio poco prima la sospensione di tutte le attività processuali a causa della situazione di emergenza che stiamo attraversando.

Il processo riguardava le accuse contro otto carabinieri di aver a vario titolo compiuto depistaggi per nascondere gli autori materiali del pestaggio che è costato la vita a Stefano Cucchi (a novembre 2019 aveva preso il posto di Federico Bonagalvagno, che si era sfilato dal processo dicendo di essere un ex carabinieri in congedo e di non poter procedere).

La giovane 36enne viene ricordata oggi da tutti come una donna dalla grande forza, determinata e sicura di se, che ha sempre lavorato con gentilezza. L’avvocato della famiglia Cucchi oggi la ricorda con queste parole: “Sono addolorato. Una simile tragedia lascia senza parole, mi sento solo di esprimere il cordoglio nei confronti della sua famiglia e dei suoi cari”.