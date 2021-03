Sono ancora in corso le indagini per capire cosa sia accaduto al piccolo Aness Miad, il bimbo di soli 8 mesi morto nella sua abitazione. Il vicino ha deciso di raccontare tutto ciò che è avvenuto in quel drammatico pomeriggio. Ora sarà solo l’autopsia a dare tutte le risposte agli inquirenti, ma anche ai genitori.

Un evento tragico che ovviamente ha spezzato i cuori di migliaia di persone. I sanitari intervenuti hanno provato a fare il possibile per salvarlo, ma i loro disperati tentativi, non hanno portato ai risultati sperati.

Il dramma di questa famiglia si è consumato nel tardo pomeriggio di venerdì 4 marzo. Precisamente nell’abitazione a Vignola, in provincia di Modena.

Da una prima ricostruzione, sembrerebbe che il bimbo stesse dormendo al letto con sua madre. Quest’ultima ad un certo punto, si è alzata ed è andata prima a pregare, poi in cucina a preparare il pane.

Poco dopo, è andata a controllare il figlio ed è proprio a quel punto che ha fatto la drammatica scoperta. Il piccolo Aness era a terra e non respirava più. Per questo i genitori hanno lanciato in fretta l’allarme al 118.

Uno dei vicini di casa, in attesa che arrivassero i soccorsi, ha provato a rianimarlo. Tuttavia, all’arrivo dei medici, il suo cuore non ha mai ripreso a battere e alla fine, non hanno potuto far altro che constatare il suo tragico decesso.

Il racconto del vicino sulla morte di Aness Miad

Dopo la tragica vicenda, gli inquirenti hanno avviato tutte le indagini del caso. L’unica ipotesi che stanno prendendo in considerazione, è quella di una tragica fatalità. L’uomo, secondo ciò che riporta Il Resto del Carlino, ha dichiarato:

Ho sentito delle urla e mi sono precipitato a vedere cosa era successo. Conosco questa famiglia molto bene, è integrata. Quando sono arrivato, Aness era in camera, a terra, vicino al suo letto, ma era già morto.

La giovane mamma dopo aver capito che il suo bimbo aveva perso la vita, è stata colpita da un malore improvviso. Ora saranno solo le indagini a fare chiarezza su quanto accaduto nella casa della famiglia.