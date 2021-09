Chiara Ugolini è morta a soli 27 anni, uccisa da un vicino mentre si trovava nella sua abitazione a Bardolino, in provincia di Verona. Nella sua bocca è stato trovato uno straccio imbevuto di candeggina o di un’altra sostanza corrosiva.

Sul suo corpo senza vita, invece, non sono stati riscontrati segni di contusione e lesioni. Fattori che escludono la morte a seguito di colpi da oggetto contundente.

Emanuele Impellizzeri, il vicino di 38 anni, ha confessato l’omicidio. Ma non sono ancora chiare le motivazioni dietro il suo folle gesto. Secondo una prima ricostruzione degli inquirenti, l’uomo si sarebbe intrufolato in casa di Chiara Ugolini , arrampicandosi sul terrazzo dell’abitazione. Sapeva, come lui stesso ha ammesso, che in quel momento la giovane fosse in casa da sola. Il killer si trova ora nel carcere di Sollicciano, dopo che le forze dell’ordine lo hanno fermato in autostrada, mentre fuggiva con la sua moto.

L’uomo non ha saputo dare una spiegazione plausibile dopo il suo gesto e sul fatto che nella bocca di chiara sia stato trovato lo straccio imbevuto di candeggina. Quest’ultima potrebbe aver causato un’emorragia interna e spiegherebbe perché i medici hanno trovato del sangue nella bocca della vittima.

Lo straziante post del compagno di Chiara Ugolini

Il compagno della 27enne e suo convivente, Daniel Bongiovanni, ha pubblicato un commovente e lungo post sui social, accompagnato dalle foto di Chiara: