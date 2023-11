Giulia Cecchettin ad agosto di quest’anno aveva deciso di interrompere la relazione con Filippo Turetta, perché era stanca della sua gelosia. Una sua amica, ha voluto raccontare cosa ha dovuto vivere la 22enne ed anche il motivo per cui continuava a vederlo.

In realtà non tutti erano a conoscenza di cosa era costretta a vivere. Da quello che affermano la sua amica e la sorella, non raccontava tutto. Alcune cose non le aveva dette ai suoi familiari.

Giulia Zecchin ha frequentato il liceo classico insieme alla ragazza ormai deceduta. In un’intervista con Il Corriere della Sera, ha raccontato nuovi dettagli. Ha dichiarato:

Giulia usciva ancora con Filippo perché era piena di sensi di colpa. Lui la teneva avvinghiata così. Le diceva che senza di lei la sua vita non aveva più senso. E Giulia, che era molto buono, si sentiva in colpa.

Già la prima volta che si erano lasciati per la sua gelosia ossessiva, Filippo le aveva promesso che sarebbe cambiato: ‘Torniamo insieme sarà diverso’ le diceva. Lui le faceva sempre promesse, cercava di riavvicinarla.

Le nuove rivelazioni dell’amica di Giulia Cecchettin

Lei dopo averlo lasciato ad agosto continuava ad incontrarlo perché così pensava di alleviare la sua sofferenza ma la sua gelosia ossessiva tornava sempre. E in modo sempre più intenso. Lui non sopportava che lei uscisse da sola, con le amiche dell’università e cercava di impedirglielo in ogni modo. Parlando in questi giorni con Elena abbiamo capito che Giulia non raccontava tutto. Diceva qualcosa a noi, qualcosa a Elena per non far preoccupare troppo nessuno.

Forse Giulia non si era resa conto che quella non è la normalità. Che quello in realtà non era amore.

Con queste parole l’amica di Giulia ha voluto ricordare cosa stava vivendo la 22enne da quando aveva conosciuto quel ragazzo. Purtroppo nella sera del 10 novembre, lo stesso Filippo Turetta ha messo fine alla sua vita.