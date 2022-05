Dopo la tragedia di Fabio Palotti, l’operaio di 39 anni morto schiacciato da un ascensore, a rompere il silenzio è il padre Luigi, in un’intervista rilasciata alla testata giornalistica La Repubblica.

L’uomo si pone oggi tante domande che ancora non trovano risposta. Domande su cui le forze dell’ordine stanno indagando, per cercare di ricostruire la morte del giovane ascensorista.

La mia rabbia è tutta nei confronti di chi è addetto alla vigilanza del ministero più sicuro tra tutti i ministeri, la Farnesina. Com’è possibile che nessuno faccia dei controlli per comprendere chi rimane dentro a quel palazzo? Se mio figlio fosse stato un terrorista? È possibile che non si verifica chi si aggira e per quanto tempo nei corridoi del dicastero? La mattina in cui sono arrivato, nonostante fossi il padre di una vittima, mi hanno chiesto i documenti e sono stato controllato al metal detector. Invece mio figlio morto non l’ha visto nessuno. Voglio la verità.