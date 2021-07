Morte Federico Tedeschi: riaperte le indagini: “Ogni poro della mia pelle mi sussurra che è stato ucciso”

Il giornale il ‘Corriere della Sera’ ha annunciato la notizia della riapertura delle indagini riguardo il caso della morte di Federico Tedeschi. Ricordiamo che il giovane è stato trovato senza vita il 26 novembre del 2017. Dopo una serie di indagini, il caso della morte di Federico è stato archiviato e catalogato come morte causata da infarto. Tuttavia, però, la riapertura delle indagini riaccende la speranza riguardo la scoperta della verità.

La madre di Federico Tedeschi non ha mai smesso di lottare per scoprire tutta la verità sulla morte del figlio, avvenuta nel 2017. Come annunciato dal ‘Corriere della Sera’, il capo della Procura di Roma Michele Prestipino ha convocato la donna per comunicarle la notizia della riapertura delle indagini sul caso della morte di suo figlio.

Emanuela Novelli, legale della famiglia Tedeschi, ha commentato la vicenda con queste parole:

Il dottor Prestipino mi ha letteralmente commossa allorquando mi ha rassicurato del suo personale impegno. Lo ringrazio con tutto il cuore per avermi convinta a confidare ancora nell’istituzione che rappresenta. Da oggi, e lo dico da persona cresciuta sui codici e nella devozione del diritto, torno a sperare nella giustizia.

Federico Tedeschi: svolta nel caso della morte del giovane

Federico Tedeschi è stato trovato senza vita il 26 novembre del 2017. Dopo una serie di indagini riguardo le cause della sua morte, il caso venne archiviato e la morte del giovane venne catalogata come infarto. Nonostante l’archiviazione del caso, la famiglia di Federico non ha mai creduto a questa versione dei fatti.

Ad alimentare ancora di più i dubbi della famiglia di Federico sono state le tracce di sangue trovate all’interno della sua abitazione che hanno fatto pensare sin da subito ad una colluttazione. Dopo alcune indagini più approfondite il caso venne archiviato nel 2018 e successivamente nel 2020.

Secondo la mamma di Federico Tedeschi bisogna indagare nella direzione del mondo sadomaso, nel quale Federico era entrato da po’ di tempo. Queste sono state le parole della donna: