Doveva sottoporsi ad un intervento al naso, ma i medici hanno scoperto che Vincenzo Bosco aveva un ago in un bronco: è morto in ospedale

L’autopsia sul corpo senza vita di Vincenzo Bosco ha fatto emergere altri elementi, ma non ha chiarito la causa della morte dell’uomo di 40 anni.

La sua straziante storia arriva dall’Ospedale di Perugia, dove si era recato per sottoporsi ad una semplice operazione al naso. Qualcosa però non è andato come pianificato. Durante l’intervento, Vincenzo Bosco ha iniziato a mostrare segni di malessere e i medici hanno deciso di fermarsi, per capire bene quali fossero le sue condizioni di salute. Dopo diversi accertamenti, hanno scoperto che aveva un ago in un bronco.

Un corpo estraneo di circa 2 cm, somigliante all’ago di un’iniezione. Il team medico ha deciso di intervenire subito e con una broncoscopia hanno estratto l’ago dal bronco. Tutto sembrava essere andato per il meglio e Vincenzo si stava riprendendo. Quattro giorni dopo però la sua situazione è nuovamente peggiorata, fino al tragico decesso.

La Procura ha aperto un fascicolo d’indagine per la morte del 40enne ed ha iscritto nel registro degli indagati i medici che si stavano occupando del suo stato di salute, ma solo come atto dovuto.

I legali degli stessi hanno spiegato che i due operatori sanitari non hanno nulla a che fare con l’ago nei bronchi e che sono iscritti nel registro degli indagati come atto dovuto, per far si che si potesse procedere con l’autopsia. Molto probabilmente l’ago era nel corpo di Vincenzo da diverso tempo e nemmeno l’uomo sapeva della sua presenza.

Il medico legale ha comunicato i primi risultati dell’autopsia, eseguita nei giorni scorsi. Dall’esame è emerso che il paziente presentava tracce di polmonite. Ma non è ancora chiaro se la condizione o lo stesso ago nel bronco abbiamo portato alla sua mote. Per avere un quadro completo della situazione e anche di possibili patologie di cui Bosco soffriva, il team medico è in attesa dei risultati degli esami istologici.