Morto Giovanni Gastel: cos’è successo all’amato fotografo

Si è spento Giovanni Gastel, uno tra i più rinomati fotografi di moda sulla scena internazionale. L’uomo, 65 anni, aveva contratto il Coronavirus ed era stato ricoverato presso la struttura ospedaliera in Fiera, a Milano, per via del repentino aggravarsi delle sue condizioni di salute.

Giovani Gastel: ha immortalato fra gli altri Barack Obama

Giovanni Gstel era nato il 27 dicembre 1955 nel capoluogo lombardo, ultimo dei sette figli di Ida Visconti di Modrone, sorella del celebre regista Luchino Visconti, e Giuseppe Gastel. La sua carriera di fotografo era partita in un seminterrato verso la fine degli anni Settanta e lo ha portato fino a ritrarre alcuni dei personaggi più influenti della storia, tra cui Barack Obama.

L’incontro con Carla Ghislieri

Nel 1981 incontrò Carla Ghislieri, che diventò sua manager e lo introdusse al mondo della moda, il settore in cui Giovanni Gastel si è definitivamente consacrato.

Tra gli anni Ottanta e Novanta, sull’onda del boom del Made in Italy, curò varie campagne pubblicitarie per le principali maison, comprese Ferragamo, Krizia, Trussardi, Missoni e Versace. Con l’avanzare degli anni si è affermato come uno dei maggiori più fulgidi talenti del ritratto fotografico.

L’eleganza dell’immagine

L’assessore alla Cultura, Filippo Del Corno, ha commentato la notizia definendo l’artista uno dei grandi maestri della fotografia della attuale epoca, uno che lavorava con lo sguardo e la luce per dare forma all’eleganza dell’immagine, specchio del suo modo di interpretare la realtà e del suo gusto.

Giovanni Gastel: mostra organizzata in suo onore nel 2016

Hanno avuto la fortuna di poter raccontare quattro decenni del suo percorso professionale nella mostra organizzata al Palazzo della Ragione nel 2016, un progetto che ha consentito a tutti di ammirarne lo straordinario talento applicato al costume, all’arte, al design, alla moda. Un eccezionale interprete degli anni che ha vissuto, un fantastico testimone della contemporaneità, che grazie ai propri lavori – ha concluso Del Corno – continuerà a raccontare di sé stesso e anche dei tempi condivisi.