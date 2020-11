Un altro lutto per il cantante Bobby Brown: il figlio 28enne trovato senza vita nella sua abitazione di Los Angeles

Il noto cantante Bobby Brown nuovamente in lutto. Il figlio è morto in circostanze non ancora rese pubbliche. Le testate giornalistiche hanno riportato che Bobby Brown Junior è stato trovato senza vita all’interno della sua abitazione di Los Angeles.

Sull’emittente CCN Breaking News, si legge:

Bobby Brown Jr. trovato morto nella sua abitazione di Los Angeles mercoledì, come confermato dalle autorità. Aveva 28 anni. Gli agenti di polizia hanno risposto ad una chiamata di emergenza intorno alle 13:50. L’agente del padre, il cantante Bobby Brown, non ha rilasciato commenti riguardo la morte del ragazzo.

Credit video: Access – YouTube

Bobby Brown e la morte della figlia nata dalla relazione con Whitney Houston

È la seconda grave perdita nella vita del cantante. Un’altra figlia, Bobbi Kristina Brown, è morta all’età di 22 anni nella vasca da bagno della sua casa. I medici stabilirono che la sua morte fu causata dall’alto livello di alcol e cocaina nel suo sangue. Soltanto tre anni prima, anche la mamma, la nota cantante Whitney Houston, era morta per overdose, sempre in una vasca da bagno, ma di un hotel.

La relazione tra Whitney Houston e Bobby Brown è durata fino al 2007. La cantante è morta l’11 febbraio del 2012. Il medico legale stabilì che le sue malattie cardiache e il consumo di cocaina, avevano portato al suo annegamento nella vasca da bagno di quell’hotel.

Dall’amore tra i due era nata una figlia, Bobbi Kristina Brown, trovata morta in una situazione analoga a quella della sua mamma, nel 2015. L’autopsia ha rivelato che l’intossicazione da farmaci e la droga, avevano causato danni celebrali nella 22enne.

Questo è dunque il terzo gravo lutto per il cantante, che per il momento ha scelto di non rilasciare alcuna dichiarazione.

Nelle prossime ore verranno divulgate maggiori notizie riguardo la morte del giovane e riguardo le indagini della polizia di Los Angeles.