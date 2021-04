Morto il Principe Filippo: il marito della Regina Elisabetta aveva 99 anni

Il Principe Filippo è morto all’età di 99 anni: il marito della Regina Elisabetta si è spento oggi nel Regno Unito. L’uomo aveva problemi di salute ormai da diverso tempo, proprio quest’anno era stato ricoverato moltissime volte in ospedale.

Al momento non sono state ancora comunicate le cause ufficiali del decesso. La notizia della sua morte è stata diramata con un comunicato stampa ufficiale in cui si può leggere:

È con grande dispiacere che sua Maestà la Regina ha annunciato la morte dell’amato marito, sua altezza reale il principe Filippo, duca di Edimburgo. È deceduto questa mattina al castello di Windsor.

Vista la gravità della sua situazione di salute, nei mesi scorsi, erano già circolate notizie sulla sua morte poi smentite direttamente da Buckingham Palace.

Notizia in aggiornamento