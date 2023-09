I soccorritori non hanno potuto far niente

Ancora una giovane vita spezzata sulle strade italiane. La sua moto finisce contro un’auto a Varcaturo, frazione del comune di Giugliano in Campania nella città metropolitana di Napoli. E per la 15enne non c’è stato niente da fare. La ragazzina ha perso la vita nello scontro. Purtroppo i soccorritori non hanno potuto far niente per salvare la sua giovanissima vita.

Nella serata di mercoledì 13 settembre nel Comune di Giuliano, in provincia di Napoli, una ragazza di 15 anni ha perso la vita. In Viale dei Pini Nord una moto è andata a finire contro un’auto, per cause ancora da accertare.

Alla guida dell’automobile c’era un uomo di 40 anni. La minorenne, invece, era in sella a una motocicletta 350 cc come passeggera. Alla guida c’era una sua coetanea. Improvvisamente auto e moto si sono scontrate in strada.

I sanitari del 118, subito intervenuti sul luogo del sinistro, non hanno potuto far altro che constatare il decesso della ragazzina di 15 anni. La coetanea che era alla guida della moto ha riportato ferite lievi.

Così come l’autista 40enne dell’automobile coinvolta. Sul posto sono anche arrivati i Carabinieri della locale stazione di Varcaturo, che hanno scoperto che l’auto era sotto sequestro e l’autista non avrebbe potuto mettersi alla guida.

Moto contro un’auto a Varcaturo: l’automobilista guidava un mezzo che non poteva circolare e aveva la patente revocata

Non solo l’automobile guidata dal 40enne era sotto sequestro e non poteva circolare. Anche l’autista non poteva andare in giro, perché al 40enne era già stata revocata in precedenza la patente.

Fonte foto da Pixabay

I Carabinieri hanno già sequestrato auto e moto per proseguire con le indagini e determinare la dinamica di quanto accaduto. Non è ancora certo per quale motivo i due veicoli si siano scontrati in strada. Il magistrato di turno ha anche disposto l’autopsia sul corpo della 15enne.