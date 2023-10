Un episodio davvero straziante è quello che è avvenuto nei giorni scorsi in Brasile. Si chiamava Roberta Correa la giovane madre di 44 anni, che purtroppo ha perso la vita in seguito ad un intervento di liposuzione, che doveva rimuovere il grasso dal suo corpo.

Gli inquirenti al momento stanno portando avanti tutte le indagini del caso. I familiari denunciano il fatto che i medici non si sono fermati, nonostante il malore della donna.

I fatti sono avvenuti nei giorni scorsi. Precisamente in una clinica che si trova in Brasile, nella città di Cosmopolis. Roberta aveva dei problemi con il suo corpo.

Per questo aveva deciso di sottoporsi ad un intervento di liposuzione. Questa operazione di solito molto semplice, serve per rimuovere il grasso in eccesso ed anche per ridurre il rilassamento cutaneo.

In un primo momento la situazione per lei sembrava essere sotto controllo. I medici l’hanno sottoposta a tutti accertamenti e successivamente, l’hanno sottoposta ad un’anestesia, per poter iniziare con l’intervento.

Tuttavia, è proprio dopo aver somministrato questa sostanza, che la giovane madre inizia a stare male. Accusava alcuni strani malesseri, che per i suoi cari, i dottori avevano considerato normali. All’improvviso però, la situazione peggiora.

Il decesso di Roberta Correa dopo l’operazione

Le condizioni di Roberta precipitano improvvisamente. I dottori hanno disposto per lei il tempestivo ricovero in un’altra struttura ospedaliera. Però è proprio qui che la donna ha perso la vita, non c’era ormai più nulla da fare.

I familiari hanno deciso di denunciare l’accaduto alle forze dell’ordine. Roberta oltre ai suoi parenti, purtroppo ha lasciato anche due bambini molto piccoli. La cugina Paula Eliza Luch, su cosa ha vissuto la donna, ha dichiarato: