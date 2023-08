Muore per salvare il fratellino: Anna Lorenzi aveva solo 20 anni

Una ragazza che ha perso la vita per salvare il suo fratellino, un gesto eroico che sarà per sempre ricordato. Anna Lorenzi, 20 anni, si è gettata da un pontile a Garda (in provincia di Verona) per salvare Giovanni, il fratello 14enne.

In breve tempo, sul posto sono arrivati gli operatori sanitari e la Guardia Costiera, che hanno cercato di salvare Anna Lorenzi. Purtroppo, il suo corpo, ormai privo di vita, è stato recuperato a circa 30 metri dalla spiaggia, in un fondale di 6 metri.

I sanitari del 118 hanno cercato di rianimarla per diverso tempo, ma ogni loro tentativo si è rivelato inutile. Alla fine, sono stati costretti ad arrendersi e a dichiarare il suo decesso sul posto.

Anna aveva solo 20 anni e viveva a Verona. Si trovava al lago di Garda con il padre e i suoi fratelli. Non è ancora chiaro come si siano svolti i fatti, ma improvvisamente la giovane ha visto il fratello 14enne che stava annaspando nell’acqua, oltre le boe, ad una distanza di circa 30 metri dalla riva. Senza fermarsi a riflettere, si è gettata nel tentativo di salvarlo. Il padre, che si trovava a riva insieme al resto della famiglia, ha subito lanciato l’allarme.

Anna Lorenzi era riuscita a mettere in salvo il fratello

In poco tempo, i soccorritori hanno raggiunto la ragazza, con l’ausilio si un’idroambulanza. Hanno recuperato il corpo di Anna Lorenzi e hanno cercato di rianimarla, purtroppo inutilmente. La ventenne ha perso la vita per salvare quella del suo fratellino. Un gesto eroico e pieno d’amore che non sarà mai dimenticato.

La 20enne era riuscita a tener su il fratello, finché due ragazzi non sono arrivati a nuoto da loro. Hanno recuperato il 14enne e l’hanno riportato a riva, ma Anna è sparita in pochi istanti. Non è chiaro se si sia lasciata andare per la troppa fatica o per aver ingerito troppa acqua o se sia stata colpita da un malore. Sarà l’autopsia a far luce sulla causa certa del decesso.