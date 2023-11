Una tristissima vicenda che arriva da Palestrina, Roma. Emanuel Barrassi ha perso la vita a soli 42 anni dentro il garage della sua abitazione. L’uomo è rimasto schiacciato dalla sua auto, una Bmw.

La dinamica di quanto accaduto è ancora al vaglio della forze dell’ordine. Sembrerebbe che Emanuel Barrassi abbia lasciato la sua macchina a marcia indietro, con lo scopo di rientrarla in garage. Sarebbe sceso dal mezzo per aprire la serranda, ma la macchina sarebbe ripartita da sola, imboccando la discesa e travolgendolo. Emanuel è deceduto in modo improvviso ed inaspettato, schiacciato dalla sua bmw.

La vicenda ha sconvolto l’intera comunità, che si è stretta al dolore dei familiari. Tante le persone che ieri, venerdì 17 novembre, si sono riunite alla Chiesa di San Francesco Saverio a Carchitti per salutarlo per l’ultima volta. Lacrime, dolore e commozione tra i familiari e tutti coloro che lo conoscevano e gli volevano bene.

Anche sui social, sono apparsi tantissimi messaggi in ricordo di Emanuel. Tutti hanno voluto lasciare un pensiero per ricordare una persona meravigliosa e per unirsi al dolore della moglie, rimasta da sola a crescere la loro bambina piccola.

L’uomo di 42 anni lavorava all’aeroporto di Ciampino ed era molto conosciuto nel posto. Gli amici non riescono ancora a capacitarsi. Stava per rientrare a casa, per riabbracciare la moglie e la sua piccolina, ma il destino è stato crudele. La macchina si è sviata da sola, lo ha travolto e lo ha schiacciato, mettendo per sempre fine alla sua vita.

Saranno solo le indagini delle forze dell’ordine, a far luce su cosa sia davvero accaduto e a ricostruire gli ultimi istanti di vita di questo papà.