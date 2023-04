Aveva recitato al fianco di Michael Caine e Stanley Kubrick: il cinema dice addio per sempre a Murray Melvin. Aveva 90 anni

Il mondo del cinema ha da poco appreso la notizia della socmparsa di Murray Melvin. L’attore aveva 90 anni, si era ritirato da un po’ dalle scene, ma nel corso della sua carriera ha preso parte in molti progetti di grande successo e raccolto molti riconoscimenti. Il decesso è arrivato per via delle complicazioni dovute ad una brutta caduta che gli er capitata nel dicembre scorso.

Nato a Londra il 10 agosto del 1932, Melvin iniziò a recitare come attore di teatro, prima di debuttare sul grande schermo nel 1960, nel film La Giungla di Cemento del regista Joseph Losey.

L’anno successivo ha avuto una parte nel film Sapore di Miele di Tony Richardson e la sua splendida interpretazione gli valse subito un prestigiosissimo riconoscimento, quello di miglior attore al Festival del Cinema di Cannes.

Sempre negli anni sessanta, che insieme agli anni settanta sono stati il suo periodo più prolifico, recitò nel film cult Alfie del regista Lewis Gilbert, al fianco di un giovane Michael Caine che vestiva i panni del protagonista.

Sempre negli stessi anni, riuscì a vincere il premio di miglior attore emergente ai BAFTA Awards, che insieme agli Oscar e ai Golden Globes rappresentato i migliori premi nel mondo cinematografico.

L’addio a Murray Melvin

Come detto anche gli anni settanta sono stato un periodo d’oro per Murray Melvin. Nel 1975 recitò nel colossal storico Barry London, scritto e diretto dalla leggenda del cinema Stanley Kubrick. LA pellicola è considerata una delle migliori del regista e uno dei film più belli mai realizzati nella storia del cinema.

Più recentemente, l’attore ha recitato ne Il Fantasma dell’Opera, diretto dal regista Joel Schumacher, al fianco di Gerard Butler.

L’ultima apparizione sul grande schermo risale al 2016, quando ha recitato in Civiltà Perduta di James Grey, al fianco di Charlie Hunnam, Sienna Miller e Robert Pattinson.

A dicembre scorso è rimasto vittima di una brutta caduta in casa e da allora non si è praticamente più ripreso. Lo scorso 14 aprile, all’età di 90 anni, Murray Melvin si è spento per sempre.

Innumerevoli i messaggi di cordoglio apparsi sul web nei giorni scorsi. Tanti amici, colleghi e fan hanno voluto rendere onore alla memoria del grande attore e regista.