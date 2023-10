Il piccolo David, figlio di Naldo, era rimasto gravemente ferito in un incidente stradale avvenuto in Turchia il 7 settembre scorso

In queste ore il mondo del calcio è stretto attorno al dolore di Naldo, difensore brasiliano dell’Antalyaspor, che ha appeno perso per sempre David, il suo bambino di soli 4 anni. Il piccolo ha lottato disperatamente per oltre un mese, ma alla fine si è dovuto arrendere. Cosa gli è capitato.

Nella giornata di ieri si è diffusa una notizia drammatica riguardante una ex conoscenza del calcio italiano. Si tratta del difensore brasiliano Edinaldo Gomes Pereira, meglio noto con il nome di Naldo.

Si era fatto conoscere dalla serie A italiana tra il 2013 e il 2014, quando aveva vestito, seppur per poco tempo, le maglie di Bologna prima e di Udinese poi, prima di trasferirsi al Getafe in Spagna.

Purtroppo, lui e sua moglie Juliana Tilatti hanno dovuto dire addio per sempre al loro bambino, il piccolo David di soli 4 anni. Un dramma enorme, inconsolabile.

Dopo l’esperienza al Getafe, Naldo ha vestito le maglie di Sporting Lisbona in portogallo, Krasnodar in Russia, Espanyol di nuovo in Spagna e attualmente è tesserato dell’Antalyaspor in Turchia.

Il proprio club di appartenenza, nel quale è rientrato proprio quest’anno dopo un breve prestito in Arabia Saudita, ha affidato ai social un lungo e toccante messaggio di cordoglio per il piccolo David e per i suoi genitori:

Non ti dimenticheremo, Davi! Abbiamo appreso con profonda tristezza la notizia della morte di Davi, il figlio del nostro calciatore Naldo Pereira, che il mese scorso ha avuto un incidente. Che Dio abbia pietà del piccolo Davi. Esprimiamo le nostre condoglianze al nostro calciatore Naldo e alla sua famiglia, in particolare ai suoi tifosi, ai parenti e alla comunità.

Le cause della morte del figlioletto di Naldo

La drammaticità dell’evento aumenta se si pensa che il piccolo David ha vissuto l’ultimo mese in totale agonia, ricoverato nell’ospedale di Antalya in Turchia nel reparto di rianimazione.

Credit: Antalyaspor – X

Ci era finito lo scorso 7 settembre, a seguito di un brutto incidente stradale in cui erano rimaste coinvolte due auto ed una bicicletta.

I medici turchi hanno tentato in ogni modo di salvare la vita del bimbo, ma due giorni fa si sono dovuti arrendere alla terribile realtà.