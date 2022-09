Sono in corso tutte le indagini del caso per la triste vicenda avvenuta nella mattinata di ieri, in provincia di Napoli. Un 13enne è caduto dal balcone della casa al quarto piano e purtroppo è morto sul colpo. I medici intervenuti non sono riusciti a far altro che constatare il decesso.

L’intera comunità al momento è sconvolta dal terribile episodio. In tanti stanno cercando di mostrare affetto e vicinanza alla famiglia per la prematura perdita subita.

Stando alle informazioni rese note da alcuni media locali, la tragedia si è consumata intorno alle 11.30 di giovedì 1 settembre. Precisamente in una palazzina che si trova in via Lemma, a Gragnano, in provincia di Napoli.

A lanciare l’allarme sono stati alcuni passanti, che hanno visto il bambino cadere. Da ciò che è emerso sembrerebbe che il ragazzino era da solo in casa ed i genitori erano fuori.

Ad un certo punto però, probabilmente per un malfunzionamento della televisione è uscito fuori. Stava provando a riattaccare il filo dell’antenna, ma dopo aver perso l’equilibrio è precipitato dal balcone al quarto piano.

Gli agenti intervenuti sul posto, lo hanno trovato esanime sull’asfalto. Di conseguenza con la speranza che potessero fare qualcosa, hanno chiesto l’intervento dei sanitari.

Le indagini per il decesso del 13enne precipitato dal balcone

I medici però, si sono presto resi conto che la sua morte è avvenuta sul colpo, a causa del violento impatto con il suolo. Infatti non hanno potuto far altro che constatare il suo decesso.

Per gli agenti l’ipotesi più plausibile sembra essere quella dell’incidente avvenuto per attaccare la presa dell’antenna. Però hanno deciso di aprire comunque un fascicolo d’indagine.

Per questo hanno disposto il sequestro della salma e nei prossimi giorni sarà sottoposta ad autopsia. Questo esame aiuterà a capire se la tragedia è avvenuta per un incidente e soprattutto l’esatta dinamica dei fatti. Ci saranno ulteriori aggiornamenti sull’accaduto.