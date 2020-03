Napoli, 15enne ucciso da carabiniere. Gli amici lo difendono Napoli, gli amici del 15enne ucciso da un carabiniere lo difendono: "Un ragazzo che non ha fatto sempre rapine. Ne ha fatta una, ne ha fatte due, non diecimila"

Napoli, gli amici del 15enne ucciso da un carabiniere lo difendono: “Un ragazzo che non ha fatto sempre rapine. All’improvviso ne ha fatta una, ne ha fatte due, non diecimila“.

Si chiamava Ugo Russo il 15enne ucciso a colpi di pistola da un carabiniere durante il tentativo di rapina nella notte dell’ 1 marzo in via Orsini, nel pieno centro di Napoli.

Non solo gli amici di Ugo Russo ma anche i suoi vicini di casa, quelli che lo conoscevano e chi vive tra i vicoli dei Quartieri Spagnoli, tutti lo hanno descritto come un ragazzo bello e brillante ed hanno parlato di una realtà che non lascia alternative, spiegando che nonostante nella vita si può sbagliare, si può sempre cambiare.

“Un ragazzo bello, brillante. Non era uno che ha fatto sempre rapine: all’improvviso ne ha fatta una, ne ha fatte due, ma non diecimila. Noi, dei quartieri bassi di Napoli ci adattiamo a vivere, perché non veniamo aiutati. Cosa fanno per aiutarci? danno i posti di lavoro ai ragazzi?“, spiegano.

Il complice di Ugo Russo, un ragazzo di 17 anni si trova collocato in una comunità dopo la convalida del fermo. Il ragazzo ha testimoniato contro il carabiniere riferendo che stava aspettando il suo amico qualche metro prima in via Generale Orsini e si è accorto che il carabiniere ha finto di sfilarsi il suo orologio ed improvvisamente ha tirato fuori la pistola sparando prima due colpi, poi dopo sarebbe uscito dall’auto ed avrebbe esploso un terzo colpendolo alla nuca.

Dopo avrebbe esploso un quarto colpo di pistola diretto verso lo scooter. Un altro amico di Ugo ha dichiarato:

“Io questo lo definisco un killer perché sai gli hai sparato alla pancia perché gli hai fatto fare un salto di tre metri. Quando se ne sta andando che fai, prendi la mira e gli spari dietro la testa?”.

Intanto proseguono le indagini per chiarire al meglio la dinamica di questa drammatica vicenda.