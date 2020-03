Napoli, 15enne ucciso. L’intervista al padre a “Quarto Grado” Quarto Grado, intervista al padre di Ugo Russo, il 15enne morto a Napoli: "se ti fossi trovato tu in macchina con tua moglie, al posto del carabiniere?"

Durante la trasmissione televisiva Quarto Grado, Alessandra Borgia si è recata a Napoli, per parlare con il papà del 15enne Ugo Russo, ucciso a Napoli, dopo che un giovane carabiniere gli ha sparato. Il ragazzino gli aveva puntato una pistola giocattolo, pretendendo che gli consegnasse il Rolex che aveva al polso.

Durante l’intervista, Alessandra Borgia ha chiesto dei chiarimenti sulla dinamica a Vincenzo Russo:

“Voi ribadite il fatto che ha sbagliato?”

“Assolutamente sì, noi vogliamo sapere il perché. Stava scappando ed gli ha sparato più volte”.

A quel punto, il conduttore Gianluigi Nuzzi, si è rivolto al papà di Ugo, facendogli notare che se suo figlio quella notte non si fosse trovato lì, nel tentativo di fare una rapina, non sarebbe accaduto nulla. E poi gli ha domandato cosa avrebbe fatto lui, se si fosse trovato al posto del carabiniere. Se si fosse trovato in macchina con sua moglie e un rapinatore, con il casco, gli avesse puntato una pistola.

“Mi sarei difeso, assolutamente. Non sto dicendo questo. Però se vedo una persona che non è così pericolosa, io non lo sparo. Se fossi stato io il carabiniere, dopo il primo colpo, l’ho colpito, poi deve andare in ospedale. Sta scappando. Basta. Non voglio farlo scappare, posso colpire una gamba, non sparo alla testa”.

“Lei sapeva che suo figlio andava in giro con una pistola?”

“No, se lo sapevo… Che domande sono queste. È mio figlio, va in giro con una pistola e io sto a casa a dormire?”

Potete vedere la puntata direttamente sul sito Mediaset, cliccando QUI.

Sul corpo di Ugo Russo è stato effettuato l’esame autoptico e nelle prossime ore verranno resi noti i risultati.

Il corpo del 15enne è stato riconsegnato alla sua famiglia che, domenica 8 marzo alle ore 16:30, nella chiesa di Santa Maria ad Ogni Bene dei Sette Dolori, nei Quartieri Spagnoli, potrà dare l’ultimo addio a Ugo Russo.