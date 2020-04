Napoli, agente di polizia perde la vita durante una rapina Napoli, agente di polizia perde la vita durante una rapina, aveva 37 anni, il suo collega è rimasto ferito; hanno tentato di fermare una rapina in banca

Napoli, un agente di polizia ha perso la vita durante una rapina e il suo collega è rimasto ferito. Tragico il bilancio dell’intervento fatto dalle volanti della polizia nella notte tra il 26 e il 27 aprile 2020 per tentare di sventare una rapina in banca. Sono stati feriti anche i due rapinatori. Ecco cos’è accaduto.

La città partenopea è stato teatro di una tragedia. Nella notte, un poliziotto di 37 anni ha perso la vita e un suo collega è rimasto ferito. La loro auto è stata speronata. I due hanno cercato di fermare dei malviventi che avevano appena compiuto una rapina in banca in via Abate Minichini.

La dinamica dell’intervento è stata ricostruita dagli inquirenti. Dopo aver tentato di forzare il bancomat dell’agenzia Credit Agricole senza riuscirci, i malviventi sono scappati e gli agenti di polizia della pattuglia del commissariato di Secondigliano hanno tentato di fermarli con un posto di blocco in via Calata Capodichino. Ma i malviventi non si sono fermati e hanno proseguito, speronando la macchina della polizia.

Due malviventi, entrambi di nazionalità straniera, sono rimasti feriti e sono stati arrestati. Un terzo complice è riuscito a scappare. Ma, nell’intervento, Pasquale Apicella, agente scelto, di 37 anni ha perso la vita e il suo collega è rimasto ferito. L’intervento dei soccorsi è stato immediato, i due agenti sono stati portati in ospedale ma per l’agente scelto non c’è stato nulla da fare.

Il questore Alessandro Giuliano ha dichiarato: “Siamo vicini alla famiglia”. Anche Angelo Tofalo, il sottosegretario alla Difesa, ha espresso in una nota il suo cordoglio:

“Sentimenti di profondo dolore e cordoglio alla famiglia dell’agente rimasto ucciso a Napoli nel tentativo di bloccare gli autori di un colpo in banca” esprimendo “solidarietà e commossa vicinanza a tutti gli uomini e le donne della Polizia di Stato” e augurando “una pronta guarigione al collega ferito”.