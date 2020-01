Napoli, Alessia Aurucci non ce l’ha fatta Napoli, Alessia non ce l'ha fatta. I medici hanno scoperto la sua malattia quando aveva sei mesi

L’ennesima terribile tragedia è accaduta nei giorni scorsi, all’ospedale Santobono di Napoli. Dove Alessia Aurucci, di Sant’Egidio del Monte Albino, ha perso la vita. Era una ragazzina di soli tredici anni, che ha lottato contro la Atrofia Muscolare Spinale, chiamata anche Sma, da quando aveva sei mesi.

E’ stata una battaglia dura per lei, ma soprattutto per i genitori, che hanno dovuto lottare a lungo, per ricevere i fondi e tutte le cure di cui aveva bisogno la loro bambina.

Alessia aveva tredici anni e quando ha compiuto sei mesi, i medici hanno scoperto che era affetta da questa malattia. E’ stato un brutto colpo per i suoi genitori e per tutti i loro famigliari.

Proprio per questo motivo, ha passato la maggior parte della vita in un letto e negli ultimi tempi le sue condizioni erano peggiorate drasticamente, a causa di alcune complicanze ai polmoni. Infatti, i dottori non hanno potuto più fare nulla per aiutarla.

Era stata ricoverata al Santobono ed era costretta a stare sul letto con un respiratore ed un alimentatore elettronico. Diverso tempo fa, qualcuno aveva rubato anche il suo gruppo elettrogeno, che serviva per alimentare il suo respiratore.

Una comunità distrutta da questa notizia. Tutti speravano che ci fosse qualche possibilità in più per Alessia, ma alla fine il suo cuore ha cessato di battere per sempre.

In molti ora stanno facendo il possibile per cercare di far sentire la loro vicinanza al papà Nino ed alla mamma Marianna, che sono distrutti per questo grande lutto che li ha colpiti.

“E’ un giorno triste per tutti noi, ai quali Alessia, in questi anni, ha insegnato cosa siano l’amore per la vita e per il prossimo!” Ha dichiarato il sindaco di Sant’Egidio, in un messaggio rivolto alla comunità ed ai genitori della ragazzina.

