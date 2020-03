Napoli, bambino di un anno abbandonato in un parco Bambino di solo un anno abbandonato in un parco pubblico

Lo spiacevole episodio è accaduto a Napoli, precisamente nei pressi del parco pubblico fratelli de Filippo, a Ponticelli. Un bambino di un anno è stato abbandonato all’interno del suo passeggino. Fortunatamente, un passante ha notato la sua presenza ed ha subito allertato i soccorsi. Sul luogo è giunta un’ambulanza, che ha trasportato il bambino all’ospedale Santobono di Napoli. Immediato è stato anche l’intervento delle forze dell’ordine.

Non ci sono molte notizie riguardo la vicenda, accaduta poche ore fa. Gli agenti adesso faranno il possibile per cercare di rintracciare la persona che abbia deciso di abbandonare il bambino, per la strada, mettendo a rischio la sua vita.

Nelle prossime ore quindi, verranno diffusi ulteriori aggiornamenti, anche per quanto riguarda le condizioni di salute del piccolo.

Un episodio simile è accaduto pochi giorni fa a Roma, nei pressi della stazione Termini. Un neonato di sette mesi, è stato abbandonato all’interno del suo passeggino, nel pomeriggio dello scorso 27 febbraio. Anche in questo caso, è stato un passante a notare il bambino da solo e ad allarmare i soccorsi.

Grazie all’intervento delle forze dell’ordine, che hanno visionato le registrazioni delle telecamere di sicurezza, la mamma è stata rintracciata.

Si tratta di una 25enne di origine croate, madre anche di una bambina di 5 anni, che nei filmati appare mano per la mano con lei. Quest’ultima è stata affidata, al momento, ai servizi sociali, mentre la donna è stata arrestata e si trova nel carcere Dozza. Gli agenti hanno scoperto che era ospite in una struttura per mamme in difficoltà. Ecco il video dell’abbandono:

Come si nota dalle immagini, la donna ha abbandonato il bambino, per poi andare via insieme alla bambina più grande. All’interno del passeggino ha lasciato del latte, un biberon, le salviettine e una coperta per tenerlo al caldo.

Il bambino si trova al momento all’ospedale Bambino Gesù di Roma. Le sue condizioni di salute sono buone.