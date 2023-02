Il dolore e lo strazio di un'amica di Rossella Di Fuorti: avevano organizzato per lei una festa a sorpresa per il suo compleanno

Sono giorni di strazio e tristezza quelli che stanno vivendo i familiari di Rossella Di Fuorti, purtroppo la donna di 40 anni ha perso la vita nel giorno del suo compleanno, dopo aver mangiato sushi. I suoi amici per festeggiare quell’occasione, avevano organizzato per lei una festa a sorpresa.

Tuttavia, la giovane madre di due bambini non è mai riuscita ad arrivare lì, poiché dopo il malore improvviso, è arrivato il decesso.

I fatti sono iniziati nella giornata di giovedì 8 febbraio, precisamente nella sua abitazione che si trova a Soccavo, in provincia di Napoli. La donna con alcuni amici era andata a mangiare il sushi.

Una volta rientrata a casa, ha iniziato a stare male. Accusava un forte mal di testa, i vomiti e nel giro di pochi minuti, la situazione è andata via via peggiorando. Il marito che era con lei, ha assistito a tutta la scena.

Nel giro di un’ora, a causa di un arresto cardiocircolatorio, la donna ha perso la vita. All’arrivo dei medici per lei non c’era più nulla da fare, se non constatare il suo straziante decesso.

La famiglia ora chiede solo che venga fuori la verità. I Nas hanno fatto un controllo nell’attività commerciale ed hanno disposto la chiusura per mancato igiene. I parenti sostengono che forse il problema è avvenuto perché ha mangiato il pesce crudo.

Lo strazio degli amici di Rossella Di Fuorti

Per la sera in cui la donna ha perso la vita, i suoi amici avevano organizzato una festa a sorpresa. Nessuno di loro però avrebbe mai potuto immaginare una cosa del genere. Una sua amica a Il Corriere di Mezzogiorno, ha detto:

Giovedì sera dovevamo farle una festa a sorpresa: lo spumante, la torta, le decorazioni. Poi è successo quello che è successo, neppure con uno sforzo di fantasia avremmo mai immaginato.