Un episodio straziante è quello che è avvenuto nella giornata di martedì 10 gennaio, nella città di Napoli. Una bimba di soli 3 anni, chiamata Elena Cella, ha perso la vita dopo 48 lunghe ore di ricovero e due trasferimenti in strutture ospedaliere differenti.

Ora saranno solo le indagini a far luce sull’accaduto, visto che i genitori hanno deciso di presentare un esposto in Procura, per far luce su cosa è accaduto.

Stando alle informazioni rese note da alcuni media locali, i fatti sono iniziati nella serata tra domenica 9 e lunedì 10 gennaio. Precisamente nell’abitazione della famiglia che si trova nella città di Napoli.

La piccola che fino a quel momento sembrava stare bene, ha iniziato ad un accusare uno strano malessere alla pancia. Con il passare del tempo, la situazione stava peggiorando, per questo i genitori hanno deciso di trasportarla d’urgenza in pronto soccorso.

I medici dell’ospedale Santobono l’hanno sottoposta a tutte le analisi del caso. Da questi esami hanno trovato alcuni valori del diabete sballati. Così hanno disposto il suo trasferimento al vecchio Policlinico, essendo che ha un reparto specializzato di Diabetologia Pediatrica.

Tuttavia, è solo il giorno successivo intorno alle 9 del mattino, che ha piccola è andata in arresto cardiaco. L’hanno rianimata, stabilizzata e trasferita di nuovo al Santobono.

Il decesso della piccola Elena Cella

In questa struttura è andata in arresto cardiaco per altre due volte, ma è solo nella giornata di martedì 10 gennaio, intorno alle 13, che ha esalato il suo ultimo respiro. La famiglia in quelle ore di strazio ed agonia, si è trovata a fare tutti questi viaggi.

I genitori hanno deciso di presentare una denuncia. Tramite il loro legale, hanno dichiarato che: “Vogliamo sapere la verità!”

La Procura ha deciso di avviare un’inchiesta e quindi hanno disposto il sequestro delle cartelle cliniche ed anche l’autopsia sul corpo. Lo scopo è quello di capire la causa del decesso e del mal di pancia. La famiglia lo scorso anno, ha subito un’altra grave perdita. La zia della bambina Vanessa Cella ha perso la vita dopo tre interventi di chirurgia estetica.