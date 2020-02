Napoli, Lorena ha perso la sua lotta con il cancro: lascia un figlio Dopo una faticosa battaglia contro il cancro, la giovane mamma ha smesso di soffrire. Lascia il figlio di due anni e il marito Andrea che è titolare di un bar.

La cittadina di Giuliano, in provincia di Napoli, si veste a lutto per Lorena, la giovane mamma di 34 anni ha perso la sua lotta con il cancro.

Purtroppo questa è l’ennesima giovane vita che ci lascia a causa di questo terribile male. Una mattina che diventa sempre più forte e colpisce molte persone.

Si chiamava Lorena Di Marino ed era molto conosciuta a Giuliano, era un avvocato e una mamma di 34 anni. Dopo una faticosa battaglia contro il cancro, la giovane mamma ha smesso di soffrire. Lascia il figlio di due anni e il marito Andrea che è titolare del bar Oronero.

Lorena poco prima dello scorso Natale, era stata ricoverata dopo aver scoperto di avere una metastasi al cervello. Il tumore si era espanso ed aveva colpito anche il cervello.

Fu proprio in quei giorni, precisamente il 22 dicembre del 2019, che Lorena Di Marino scrisse un post molto commovente su Facebook: “Le madri non hanno paura della morte, hanno paura di lasciare i loro figli soli in questo mondo, sapendo che non ci sarà mai nessuno che possa amarli come loro“.

Ma poco dopo era entrata in coma, quando si svegliò, i medici provarono ad effettuare un’ ultima operazione al cervello. Purtroppo Lorena non ce l’ha fatta. Dopo due mesi di agonia è morta. Nella notte tra il 6 e il 7 febbraio, la sua agonia ha avuto fine insieme alla sua vita.

La giovane mamma era molto conosciuta e stimata a Giuliano, oltre ad essere un avvocato, era molto nota per la sua presenza in prima linea nelle battaglie ambientali. Era una delle organizzatrici della manifestazione contro i rischi tossici del 2014. A quella manifestazione parteciparono al corteo più di 10 mila persone. Era anche fondatrice dell’ associazione culturale Ibris insieme alla sua amica Anna Russo.