Napoli, neonata abbandonata tutti vogliono adottarla Napoli, bimba abbandonata dalla madre e dal padre, si sta indagando, ma ecco cosa sta accadendo

La vicenda della neonata abbandonata dalla madre e che il padre voleva “offrire”, ha commosso tutta la popolazione, infatti ora in molti stanno facendo richiesta per la sua adozione. La piccola è ricoverata in ospedale e nonostante ciò che ha passato, sembra essere in ottima salute.

Il fatto è avvenuto pochi giorni fa, al quartiere Vasto di Napoli, dove gli agenti avvisati dai passanti, si sono recati subito sul posto, per capire meglio la situazione.

In base alle informazioni emerse nelle ultime ore, è partita una vera e propria gara di adozioni, per la piccola Marienne. In molti infatti ora stanno facendo richiesta.

Da quanto ricostruito dagli agenti dell’Unità Operativa Tutela emergenze sociali e minori della Polizia Municipali, guidata dal capitano Sabina Pagnano, sembrerebbe che il papà abbia provato a fare il possibile, durante i giorni che è rimasto solo con la figlia.

Quando la mamma, tossicodipendente, è sparita nel nulla, lui ha provato ad accudirla, ma alla fine stremato da ciò che stava accadendo, ha scelto di andare in strada e farla adottare da qualche altra famiglia, anche sconosciuta.

I poliziotti, quando hanno ricevuto la segnalazione di quanto stava accadendo, si sono recati subito sul posto ed hanno provato per diversi minuti a parlare con l’uomo, che però, non aveva la minima intenzione di cambiare idea e di tornare sui suoi passi.

Infatti è stato avviato immediatamente l’iter per la messa in tutela della neonata, che è stata ricoverata al Santobono di Napoli. Per il momento, sembra essere ancora lì e molte persone si sono fatte avanti per adottarla e per donarle una casa ed una famiglia.

E’ possibile che nei prossimi giorni possa esserci una svolta su questa vicenda. Nonostante questo, gli agenti stanno facendo il possibile per rintracciare la madre, che sembra essere sparita nel nulla ed è irreperibile anche per il compagno.

Ci saranno ulteriori aggiornamenti su questa vicenda.