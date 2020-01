Napoli, scambio di neonati in culla Napoli, due neonati scambiati in culla. Panico in ospedale..

Un evento davvero singolare, è accaduto nella clinica Villa Betania di Ponticelli, a Napoli. Dove due neonati sono stati scambiati nelle loro culle, poiché entrambi nati il trenta di dicembre e con un'omonimia parziale nei cognomi. E' scattato subito l'allarme da parte delle madri, che si sono rese subito conto di quanto accaduto. Una vicenda incredibile, che per fortuna si è conclusa nel migliore dei modi, poiché poco dopo il personale sanitario, ha capito subito cosa era accaduto ed ha dato tutte le spiegazioni. Il Direttore Sanitario, Antonio Sciambra, ha raccontato: "In riferimento all'episodio del momentaneo scambio di cullette, avvenuto il trentuno di dicembre 2019, presso il reparto maternità nel nostro Ospedale, nel turno di servizio otto quattordici bisogna fare alcune precisazioni. Nella camera di degenza numero 304, erano presenti due neonati nati il trenta dicembre 2019, uno da parto cesareo e l'altra da parto naturale, il primo sesso maschile e l'altra femminile, con un omonimia parziale nei cognomi nel padre di uno e nella madre dell'altra. Dopo le routinarie procedure di visita medica ed accudimento giornaliero all'atto della consegna in camera delle rispettive madri, per il previsto Rooming-in, i due neonati, deposti ciascuno nella culletta dell'altro, sono stati avvicinati alle rispettive madri. Non appena le due mamme si sono accorte dello scambio i neonati sono stati riportati al Nido per la verifica dell'accaduto e dell'identità dei bambini, riscontrando uno scambio di deposizione in culletta!" Ovviamente, per togliere ogni dubbio a questi genitori l'ospedale si offerto di eseguire il test del DNA gratuitamente, poiché può dare ulteriori certezza sull'identità dei bambini e chiarire tutte le incertezze. Un evento davvero incredibile, che per fortuna si è concluso in fretta e nel migliore dei modi. Le madri si sono subito rese conto dell'accaduto. Ci saranno ulteriori aggiornamenti su questa vicenda singolare.