Napoli, sciame sismico ai Campi Flegrei Napoli, uno sciame sismico di leggera intensità è stato registrato nella zona dei Campi Flegrei; la popolazione, preoccupata, è uscita in strada

I sismografi stanno registrando uno sciame sismico di leggera intensità nella zona dei Campi Flegrei, a Napoli. I residenti hanno avvertito la prima scossa nella notte. Il sisma di magnitudo 2.0, è stato seguito da un secondo terremoto di magnitudo 2.5 e di un terzo di magnitudo 3.1. L’aumento dell’intensità delle scosse ha creato molta preoccupazione tra i residenti e alcuni hanno deciso di scendere in strada.

Uno sciame simico sta interessando, in queste ore, l’area flegrea. Si tratta di eventi sismici di leggera intensità ma preoccupa molto l’aumento, ad ogni scossa, del magnitudo. Non ci sono stati danni a persone e cose anche se molte persone, preoccupate, sono scese in strada. Alcuni hanno deciso di dormire in macchina, impauriti dalle scosse.

La prima scossa è stata registrata dalla Sala Operativa di Napoli dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia alle 04:16:32, ora locale e ha avuto un magnitudo di 2.0 su scala Richter. L’epicentro, in questo caso, è stato localizzato a 5 km E Pozzuoli (NA), ad una profondità di 2 km con le coordinate geografiche (lat, lon) 40.83, 14.15.

La seconda scossa ha avuto maggiore intensità. L’Osservatorio Vesuviano ha registrato la scossa di magnitudo 2.5 su scala Richter alle 04:41:13 con coordinate geografiche (lat, lon) 40.83, 14.15. La profondità di questa seconda scossa era la stessa della prima: 2 km. L’epicentro della seconda scossa è stato localizzato a 6 km E Pozzuoli (NA).

Infine, la terza scossa di terremoto di magnitudo Md 3.1 è avvenuto alle 04:59:02 a 5 km E Pozzuoli (NA). Anche in questo caso la profondità dell’evento sismico è stata di 2 km. Le coordinate geografiche (lat, lon) sono 40.83, 14.15.

Molte persone sono uscite fuori dalle proprie abitazioni nella zona di Napoli, Pozzuoli e Agnano Pisciarelli per la paura. L’ultima scossa è stata avvertita distintamente fino a Quarto.

Osservatorio vesuviano ha registrato 25 scosse con lo stesso epicentro: a pochi chilometri di distanza da Pozzuoli a partire dalle 3.25 e tuttora in atto.

Al momento non sono stati segnalati danni a persone o cose.

Torneremo con aggiornamenti.