Nardò, Angelo Gioffreda stroncato dalla malattia, i genitori non reggono il dolore Nardò, Angelo Gioffreda si spegne a 50 anni stroncato dalla malattia, i genitori non reggono il dolore e lo seguono pochi giorni dopo; ecco cos'è accaduto

Certi amori vanno oltre la vita terrena: lo dimostra la storia della famiglia Gioffreda, che ha commosso tutti. Angelo Gioffreda, 50 anni, figlio di Paolo Antonio Gioffreda e di Immacolata Tondo, si è spento dopo aver combattuto per 5 anni contro una malattia che non gli ha lasciato scampo. A distanza di pochi giorni, l’hanno seguito nel mondo dei giusti anche i suoi genitori. Ecco la loro storia.

Quello che stiamo per raccontarvi è accaduto a Nardò, in provincia di Lecce ed è stato raccontato da alcuni quotidiani locali, la Gazzetta del Mezzogiorno e il Corriere salentino. Angelo Gioffreda, 50 anni, aveva scoperto 5 anni fa di essere malato e ha combattuto con coraggio contro la malattia. Affianco a lui sono rimasti, per tutto questo tempo, i suoi genitori, Paolo Antonio Gioffreda e di Immacolata Tondo.

Purtroppo, a fine gennaio 2020 Angelo Gioffreda ha perso la sua battaglia e se n’è andato, dopo 5 anni di sofferenza, lasciando i suoi genitori nella disperazione più totale. I suoi funerali sono stati celebrati nella chiesa di Boncore, il 29 gennaio 2020.

La famiglia Gioffreda gestiva una loro azienda agricola ed erano affiatatissimi. Si occupavano di pastorizia e producevano latte e prodotti caseari, non lontano dalla punta di Torre Lapillo.

Dopo la prematura scomparsa del figlio, i genitori non hanno retto il dolore. Dopo pochi giorni, una seconda tragedia ha colpito la famiglia: la mattina del 10 febbraio 2020 si è spento il padre, Paolo Antonio Gioffreda, di 76 anni. I suoi funerali sono stati celebrati nella stessa chiesa, Boncore, l’11 febbraio del 2020. Circa 24 ore dopo il funerale del marito si è spenta anche Immacolata Tondo, la madre di Antonio Gioffreda. Anche i funerali della donna sono stati celebrati nella stessa chiesa.

Probabilmente entrambi i genitori sono stati stroncati dal dolore. Un tragico destino, quello della famiglia Gioffreda, che ha dimostrato di voler rimanere uniti per l’eternità.