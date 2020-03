Nate tre gemelline al Punto Nascita di Casa Sollievo della Sofferenza, a San Giovanni Rotondo Il miracolo della vita nel Punto Nascita di Casa Sollievo della Sofferenza. I medici hanno voluto diffondere l'accaduto, perché ora le persone ne hanno bisogno ❤️

In un momento così triste e così spaventoso, vedere immagini del genere è fondamentale, è un segno di speranza che dimostra che la vita vince su tutto. È accaduto a San Giovanni Rotondo, precisamente nel punto nascita di Casa Sollievo della Sofferenza. Una mamma ha dato alla luce tre bambine, tre gemelline: Giulia Pia, Sara Pia e Alessia Pia.

“Una storia d’amore, che volevamo condividere con voi in questi giorni così difficili”, scrive l’unità di neonatologia.

“La vita continua, non aspetta. Figuriamoci tre gemelle! 👶👶👶❤️❤️❤️

G Pia (1,9 kg), Sarà Pia (1,6 kg) e Alessia Pia (1,7 kg) sono nate nel punto nascita di Casa Sollievo della Sofferenza martedì 17 marzo, alle ore 13:35. Ognuna a un minuto dall’altra. Un grande augurio a mamma Maria a papà Michele, di Ripacandida, in provincia di Potenza.

Un mese fa, quando era necessario procedere al ricovero in ospedale con terapia intensiva neonatale, non c’era disponibilità di posti nella loro regione. Oggi, dopo un mese di ricovero a San Giovanni Rotondo, assistita dall’unità di ostetricia-ginecologia, per Mamma Maria è arrivato il momento di tornare a casa.

Le piccole invece staranno al sicuro ancora per qualche settimana in terapia intensiva neonatale, nutrite con il latte della banca del latte umano, donato dalle mamme donatrici e accudite dal personale del reparto di neonatologia.

Una bella storia d’amore che volevamo condividere con voi, in questi momenti difficili per tutto il paese. Grazie a mamma Maria e papà Michele per avercelo concesso.

Auguri!! 😍😘🍼 + 🍼 + 🍼”

Questo è il post che la Casa Sollievo della Sofferenza ha pubblicato sulla propria pagina Facebook, con l’intento di diffondere un po’ d’amore e di speranza. Come hanno già detto gli operatori, nonostante ciò che sta succedendo, la vita non si ferma, la vita non aspetta.

Una nascita è il miracolo della vita e oggi continua ad accadere, in tutta sicurezza.