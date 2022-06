L’orribile vicenda è accaduta a Burgos, un comune italiano in provincia di Sassari. Una neonata di 5 giorni è morta di stenti e di fame all’interno di quello che sarebbe dovuto essere il suo amorevole nido.

Secondo quanto emerso finora, gli agenti dei Carabinieri stanno cercando di capire come sia potuto accadere e stanno indagando su una ragazza di 18 anni. Sembrerebbe, che la giovane abbia dato alla luce la sua bambina all’interno dell’abitazione, dove vive con la sorella, i genitori ed altri familiari.

Credit: pixabay.com

Purtroppo, dopo la nascita, nessuno ha allarmato gli operatori sanitari del 118. La neonata non ha ricevuto le cure adeguate e l’assistenza di cui aveva bisogno dopo il parto, così come madre diciottenne. Soltanto dopo 5 giorni, la famiglia ha deciso di allertare i sanitari, ma all’arrivo dell’ambulanza per la bambina era ormai troppo tardi.

Gli agenti dei Carabinieri stanno cercando di indagare e di ricostruire la dinamica della vicenda. Vogliono capire a quando risale la morte della bambina e vogliono scoprire chi abbia assistito la ragazza di 18 anni durante il parto.

Credit pixabay.com

Tutti i familiari sono stati convocati e sono in attesa di essere ascoltati. Le testimonianze saranno fondamentali.

Richiesta l’autopsia sul corpo senza vita della neonata di 5 giorni

Le forze dell’ordine hanno richiesto l’esame autoptico, che sarà necessario per stabilire l’esatta causa della morte. Dai primi sospetti, si parla di malnutrizione e di mancanza di vitamine, nutrienti e dell’energia necessaria per rimanere in vita.

Credit: pixabay.com

Per il momento, gli agenti stanno mantenendo il massimo riserbo sulla tragedia. La comunità di Burgos, in provincia di Sassari, in Sardegna, è attualmente sotto shock per la drammatica notizia.

Nelle prossime ore, dopo le indagini degli inquirenti, verranno diffuse nuove informazioni e verrà fatta luce sulla situazione familiare e sulla nascita della neonata di soli 5 giorni.

Notizia in attesa di ulteriori aggiornamenti.

AGGIORNAMENTO:

Una nuova ipotesi ha preso piede nelle ultime ore sulla morte della neonata di 5 giorni. La madre potrebbe essere stata picchiata e la neonata potrebbe essere venuta al mondo morta o potrebbe essere deceduta nelle ore successive al parto. Si parla di una morte per inedia. Sarà soltanto l’autopsia, disposta dalla Procura di Nuoro, a far luce sulla verità.