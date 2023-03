Paura durante una celebrazione a Villafranca Tirrena, in provincia di Messina, in Sicilia. Una neonata è finita in ospedale dopo il suo Battesimo. Pare che nell’acquasantiera ci fosse una sostanza diversa dalla semplice acqua santa, come dell’acido, che ha procurato dei disturbi alla piccola. Per fortuna, però, non sarebbe in pericolo di vita.

Domenica 19 marzo 2023 la famiglia di questa neonata si trovava riunita in una chiesa di Villafranca Tirrena, per celebrare il suo Battesimo. Durante il rito di purificazione, però, è successa una cosa strada. Ad accorgersi il padrino della piccola.

Il padrino della bambina, infatti, si è accorto, venendo a contatto con alcune gocce di acqua santa, che qualcosa non andava. A contatto con la pelle delle sue mani, l’acqua ha provato un immediato bruciore. L’uomo ha subito avvertito il sacerdote, ma la bambina era già venuta a contatto con poche gocce del liquido che era contaminato.

In seguito, si è scoperto che nell’acquasantiera c’erano tracce di un disinfettante che veniva solitamente usato per pulire le stanze. Una sostanza potenzialmente pericolosa se messa a contatto con parti delicate del corpo di una persona. Figuriamoci di una bambina.

Subito la famiglia della neonata è corsa in ospedale per le prime cure del caso. Per fortuna la piccola non ha subito lesioni gravi e tutto si è risolto in breve tempo. Ma tanto è stato lo spavento per tutti i presenti in chiesa per il Battesimo della neonata.

Neonata in ospedale dopo il Battesimo: come c’è finito quel disinfettante nell’acquasantiera?

Sul caso indagano ora i Carabinieri della stazione locale. Secondo quanto emerso, il disinfettante usato come solvente per pulire le stanze sarebbe finito accidentalmente nell’acquasantiera, quindi si tratterebbe di un errore umano.

Al momento, infatti, gli agenti sono propensi a escludere la pista che farebbe riferimento a un gesto intenzionale da parte di qualcuno.