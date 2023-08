Neonato abbandonato dai genitori: a 36 anni li ritrova e loro lo rifiutano di nuovo spaventati dal suo viso

Jono Lancaster ha subito due volte il rifiuto della sua famiglia biologica. Il neonato era stato abbandonato dai genitori. A 36 anni l’uomo si mette a cercarli e li ritrova. Ma loro lo rifiutano di nuovo. Sono spaventati dal suo viso. Il suo aspetto è “particolare” a causa di una rara sindrome che i medici gli hanno diagnosticato fin dalla nascita. Ecco la storia di Jono Lancaster.

Jono Lancaster ha raccontato la sua storia nel libro “Not All Heroes Wear Capes“, “Non tutti i supereroi indossano i mantelli”. Il 38enne ha voluto raccontare le varie discriminazioni subite a causa della sindrome rara di cui soffre da quando nato. Sindrome che gli è costata due rifiuti da parte della famiglia biologica.

L’uomo è nato, infatti, con la sindrome di Treacher Collins. La condizione impedisce alle ossa e ai tessuti del viso di svilupparsi in modo corretto.

Sono stato abbandonato dai miei genitori appena 36 ore dopo la mia nascita: avevano visto il mio viso e non mi volevano. Mi hanno lasciato solo in ospedale nelle mani degli assistenti sociali che, in un certo qual modo, hanno anche dovuto fare presto a cercarmi una sistemazione con una famiglia.