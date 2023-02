I dipendenti non potevano credere ai loro occhi. Com’è stato possibile che una cosa del genere sia accaduta? Fa discutere in tutto il mondo la storia che arriva da Tel Aviv: un neonato è stato abbandonato dai genitori all’aeroporto, lasciato al bancone del check in nel suo seggiolino. Secondo la compagnia aerea Ryanair, la coppia belga non voleva pagare il biglietto. Ma il figlio lo hanno dimenticato o abbandonato?

Due genitori si sono presentati al check in dell’aeroporto di Tel Aviv con il loro neonato. Al bancone della compagnia aerea Ryanair i dipendenti hanno informato la coppia che avrebbero dovuto pagare un biglietto anche per il bambino.

I due però non hanno voluto sentire ragione. Si sono rifiutati di acquistare un biglietto aereo per il bambino. E da lì è nato un battibecco al bancone del check in dell’aeroporto Ben-Gurion di Tel Aviv, dove avrebbero dovuto prendere un volo per Bruxelles, in Belgio.

Il notiziario israeliano Mako, in quel momento di confusione che si era creato allo scalo, ha lasciato il bambino al check in, nel suo passeggino, per correre al controllo passaporti e tentare di prendere l’aereo. Senza il figlio.

Il personale dell’aeroporto si è accorto solo in un secondo momento del bambino abbandonato al check in. Immediatamente ha chiamato la polizia, che ha rintracciato i genitori e li ha fermati per interrogarli. C’è anche un filmato che mostra il momento del ritrovamento.

Neonato abbandonato dai genitori all’aeroporto: genitori immediatamente fermati dalla polizia

Poco tempo dopo è arrivato il commento del desk manager di Ryanair:

Tutti i lavoratori erano sotto shock. Non abbiamo mai visto niente del genere. Non potevamo credere a quello che stavamo vedendo.

L’autorità aeroportuale israeliana ha aggiunto: