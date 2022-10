Le forze dell’ordine indagano sul caso di un neonato abbandonato in un sacchetto a Trapani, in Sicilia. Il piccolo è vivo, anche se le sue condizioni di salute non hanno mai destato preoccupazione tra i medici e gli infermieri che lo hanno preso in cura. In ospedale hanno deciso di dargli lo stesso nome del Carabiniere che lo ha trovato e che gli ha salvato la vita.

Una telefonata ha avvisato i Carabinieri della presenza di un neonato abbandonato nelle campagne di Paceco, in provincia di Trapani. Il piccolo si trovava in una strada di campagna isolata, vicino a una scuola elementare.

La prima persona a trovare il bambino è stato un contadino, proprietario di quell’area di terreno, che stava andando a lavorare il suo campo coltivato. Ha notato il sacchetto e ha trovato il piccolo. La zona è particolarmente isolata e il suo ritrovamento è stato fortuito e casuale.

Dopo aver trovato il bambino, nella giornata di martedì 4 ottobre, i Carabinieri lo hanno subito portato in ospedale. Il piccolo aveva ancora la placenta vicina al suo corpicino. In ospedale, i medici lo hanno visitato: per fortuna non è mai stato in pericolo di vita.

Hanno deciso di chiamarlo Francesco Alberto, in onore sia di San Francesco d’Assisi, il santo patrono d’Italia che la Chiesa Cattolica celebra proprio il 4 ottobre, sia del Carabiniere che lo ha salvato e per primo lo ha preso in braccio per rassicurarlo.

Neonato abbandonato in un sacchetto a Trapani: si cerca la madre

I Carabinieri hanno aperto un’indagine per trovare la madre e si spera di avere aiuto dalle telecamere di sorveglianza presenti in zona.

Il bambino aveva ancora il cordone ombelicale tagliato, a fianco. Lo avevano avvolto in un sacchetto di plastica, era infreddolito: i sanitari lo hanno scaldato, ma non sono mai stati preoccupati per le sue condizioni di salute.