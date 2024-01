Neonato abbandonato tra i rifiuti nel torinese: parla l’operaio che lo ha trovato

Si chiama Paolo Laforet l’uomo che ha trovato un neonato abbandonato tra i rifiuti nel torinese. L’operaio si è trovato nel posto giusto al momento giusto. Ad accorgersi della presenza di quel piccolo frugoletto, appena venuto al mondo, sarebbero stati i figli dell’uomo, che insieme alla moglie vorrebbe adottarlo. La storia arriva da Villanova Canavese. Per fortuna il piccolo sta bene ed è in cura in ospedale.

Erano circa le 18.30 di sabato 13 gennaio. Era buio e freddo a Villanova Canavese, paesino in provincia di Torino. Quasi tutti erano già a casa. Non Paolo Laforet e i suoi figli, che stavano proprio rincasando in quel momento.

È stato Casey, il figlio 15enne dell’operaio a sentire come un miagolio soffocato vicino ai bidoni dei rifiuti accanto al portone di metallo che porta a casa loro. In realtà non era un animale abbandonato, ma un neonato lasciato lì appena venuto al mondo.

L’adolescente pensava fosse un gatto, ma ha subito capito che no lo era. Così ha chiamato il padre che è subito corso a vedere.

Quando mi sono avvicinato, ho visto una busta rossa e dentro infilato dalla testa c’era un fagottino. Potevo vedere spuntare dalla busta le gambette. Era tutto viola dal freddo, aveva la pelle del viso indurita. L’abbiamo portato dentro casa e l’abbiamo coperto con degli asciugamani caldi. Aveva ancora il cordone ombelicale attaccato e la placenta. Non sono un medico, ma quel bambino avrà avuto al massimo 2 ore.

Neonato abbandonato tra i rifiuti: la famiglia che lo ha trovato vorrebbe adottarlo

Il neonato, un maschietto, si è scaldato velocemente in quella casa. Subito la famiglia ha chiamato forze dell’ordine e ambulanza, che hanno raggiunto presto la loro casa. Per fortuna il bambino stava bene, sono arrivati appena in tempo, visto il freddo di quelle ore.

Paolo Laforet è sposato con tre figli, di cui uno fuori casa con una famiglia sua.