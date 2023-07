Non c’è stato niente da fare per questo piccolo angioletto volato in paradiso troppo presto. Il neonato cade dall’ovetto e perde la vita a Enna, in Sicilia. I soccorritori, subito allertati, non hanno potuto far niente per salvare la sua giovanissima vita. Gli inquirenti hanno già disposto l’autopsia sul suo corpicino per capire cosa è realmente successo quel giorno.

Filippo aveva solo sei mesi. Lo scorso 13 luglio è caduto improvvisamente dall’ovetto sistemato sul fasciatoio per garantire la massima sicurezza. Ha battuto la testa cadendo e per lui non c’è stato niente da fare.

Subito le condizioni di salute di Filippo sono apparse gravi. La famiglia ha immediatamente chiamato i soccorritori, che hanno trasportato il piccolo all’ospedale Umberto I di Enna. Da qui la corsa all’ospedale Canizzaro di Catania in eliambulanza, per cercare di salvargli la vita.

I medici dell’ospedale di Catania hanno tentato il tutto per tutto. Hanno sottoposto il bambino a due interventi di neurochirurgia per cercare di porre rimedio all’emorragia cranica che, purtroppo, non gli ha dato scampo.

La Provincia di Enna, dopo il decesso del bambino di soli sei mesi, ha aperto immediatamente un fascicolo. E ha anche disposto l’autopsia per chiarire l’esatta dinamica di quanto accaduto. Un incidente domestico che non ha dato scampo al piccolo angelo volato in paradiso troppo presto.

Il pool diretto dal procuratore capo Massimo Palmeri ha iniziato a condurre le indagini sul decesso del bambino, avvenuto poche ore dopo il trasporto in ospedale nel pomeriggio del 12 luglio.

La Procura ha già fissato una data per l’esame autoptico. L’autopsia sul corpicino del piccolo angioletto si terrà giovedì 20 luglio. Bisognerà chiarire bene cosa è accaduto quel terribile giorno al povero bambino di soli sei mesi di vita.