Il neonato intrappolato in auto inizia a piangere disperato, mentre la mamma, fuori dall’abitacolo che improvvisamente si è chiuso, non sa come fare per prenderlo in braccio. La donna stava scaricando alcune cose, quando all’improvviso le portiere si sono chiuse, facendo scattare la chiusura automatizzata di tutto il veicolo. Impossibile aprirlo da fuori senza le chiavi.

Siamo a Montella, Comune in provincia di Avellino, in Campania. In macchina è rimasto intrappolato il bambino di pochi mesi. Si trovava nel suo seggiolino, correttamente seduto con le cinture di sicurezza allacciate. La mamma aveva appena parcheggiato il mezzo.

Quando la donna è scesa per scaricare alcune cose, ha deciso di lasciare a bordo il piccolo, perché tanto era al sicuro. Ma, improvvisamente, la portiera lasciata aperta si è chiusa all’improvviso, con le chiavi rimaste all’interno dell’abitacolo. La mamma non poteva più riaprire l’auto e il bambino ha iniziato a piangere per lo spavento.

La donna, in preda al panico, non sapeva più come fare. In un momento di lucidità, ha avuto la prontezza di chiamare il 112 e i Carabinieri hanno prontamente raggiunto la sua auto parcheggiata a Montella, per aiutarla a liberare il bambino, che nel frattempo si era spaventato.

Dopo diversi tentativi, i Carabinieri non hanno potuto far altro che rompere un finestrino posteriore, lontano dal sedile dove era seduto il bambino, per poter aprire l’auto e riuscire a liberare il piccolo bambino di pochissimi mesi, rimasto intrappolato.

Sono stati attimi concitati quelli vissuti dalla donna e dal suo bambino a Montella, in provincia di Avellino. Ma per fortuna il provvidenziale intervento dei Carabinieri ha scongiurato il peggio.

Il bambino, una volta tornato tra le braccia della mamma, si è calmato, anche se era evidentemente spaventato per l’accaduto e l’imprevisto.