Neonato morto all’asilo nido, non si è svegliato dal riposino: i genitori colti da un malore

I genitori l'hanno accompagnato, come ogni giorno, all'asilo nido. Il neonato non si è svegliato dal sonnellino pomeridiano

La tristissima vicenda risale allo scorso 29 settembre. Un neonato ha perso la vita mentre si trovava all’asilo nido. Non si è svegliato dal suo sonnellino pomeridiano.

È accaduto a Paese, un comune in provincia di Treviso. Il neonato di 11 mesi è stato portato, come ogni giorno, all‘asilo nido privato Raggio di Luna, situato a Porcellengo di Paese. Le educatrici, come sempre, hanno messo il piccolo a dormire per il riposino pomeridiano. Ma poco dopo si sono rese conto che qualcosa non andava, il bambino non si svegliava. Così, hanno subito lanciato l’allarme.

In poco tempo, gli operatori sanitari del 118 hanno raggiunto l’asilo nido e hanno cercato di salvare la vita del neonato. Purtroppo, non hanno potuto fare nulla, era già troppo tardi. Il minore era deceduto. Le manovre di rianimazione sono state inutili.

Entrambi i genitori, appresa la notizia, sono stati colpiti da un malore e portati in ospedale.

Sulla vicenda sono intervenuti anche gli agenti dei Carabinieri, che hanno subito aperto un fascicolo d’indagine per cercare di ricostruire gli ultimi istanti di vita del neonato di 11 mesi e stabilire le eventuali responsabilità.

Non è chiaro se la Procura deciderà di procedere o meno con l’esame autoptico. I risultati potrebbero essere fondamentali per stabilire l’esatta causa del decesso del minore. L’ipotesi, per il momento, è quella di un arresto cardiaco. Potrebbe trattarsi di SIDS, sindrome del decesso improvviso del lattante, che colpisce i bambini di età compresa tra un mese e un anno e che ad oggi non ha ancora trovato una spiegazione medica. E soprattutto, si tratta di una condizione che non può essere evitata o prevenuta.

Sarà necessario attendere le indagini delle forze dell’ordine, che hanno lo scopo di far luce anche sulle responsabilità delle operatrici dell’asilo nido e gli esami medici, fondamentali per stabilire un’eventuale causa del decesso.