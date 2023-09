Neonato perde la vita per trauma da bimbo scosso, mamma arrestata a Rovigo

All’ospedale di Padova neonato perde la vita per trauma da bimbo scosso. Gli agenti indagano sul suo decesso, ma la mamma del piccolo di soli tre mesi non ha saputo dare spiegazioni plausibili su quanto accaduto al figlioletto, che purtroppo non ce l’ha fatta. La mamma è stata arrestata a Rovigo dove viveva insieme al suo piccolo.

La Procura di Rovigo ha chiesto un provvedimento di custodia cautelare in carcere per la mamma del bimbo di 3 mesi deceduto per trauma da bimbo scosso. La donna, di origini marocchine e residente in provincia di Rovigo, è indagata anche per maltrattamenti aggravati dalla morte.

Il figlio di tre mesi è deceduto, infatti, la scorsa settimana all’ospedale di Padova. La Procura ha già chiesto l’autopsia sul suo piccolo corpicino che verrà eseguita a breve, per verificare le esatte cause del suo decesso.

Il personale dell’ospedale di Padova che ha tentato di salvare la sua vita ha notato “traumatismi cerebrali e midollari con encefalopatia ipossico- vachemica”. Lesioni incompatibili con il racconto fornito dalla donna ai medici, in merito a quanto successo.

Secondo i dottori, quello che è accaduto al bambino e le lesioni riportate sono riconducibili alla Sindrome del Bambino Scosso con Trauma Cranico Abusivo. Questa sarebbe la causa del decesso del piccolo di tre mesi.

Neonato perde la vita per trauma da bimbo scosso: la versione della mamma non convince gli inquirenti

La donna non ha dato spiegazioni credibili agli investigatori. La magistratura ha deciso, allora, di indagarla per i gravi indizi di colpevolezza sul decesso del figlio di soli tre mesi.

L’indagata, di fronte al Giudice per le indagini preliminari, si è avvalsa della facoltà di non rispondere.