Netturbino trova un bambino abbandonato nel cassonetto e lo porta a casa

Un netturbino era in servizio quando ha notato qualcosa di strano in un cassonetto. Avvicinandosi ha scoperto che all'interno c'era un neonato abbandonato. L'uomo lo ha subito portato a casa

Un uomo che lavora per il centro di smaltimento di rifiuti nella sua città era andato a lavorare come in qualsiasi altro giorno. Non sapeva che sarebbe diventato per tutti un eroe. Mentre svuota i bidoni dell’immondizia, infatti, il netturbino trova un bambino abbandonato nel cassonetto. Ovviamente ha fatto subito in modo di metterlo al sicuro, portandolo a casa sua.

Da anni Bob lavora nella gestione dei rifiuti, nella città in cui abitava con la moglie Sarah e le gemelle Cara e Christy. Un giorno, però, la moglie decise di cambiare vita: aveva una relazione da anni e voleva lasciare la sua famiglia, anche perché si vergognava del lavoro del marito che non poteva garantirle un tenore di vita migliore.

L’uomo ha poi anche scoperto che le gemelle che aveva cresciuto come figlie sue, in realtà erano nate da una relazione extraconiugale, con un uomo che non c’era più. La donna gli ha anche chiesto di tenere le due gemelle, nonostante non fossero le sue figlie biologiche.

In un momento sicuramente non facile della sua vita, Bob, che si trovava al lavoro come sempre, ha fatto una scoperta straziante. Vicino a uno dei cassonetti che stava per svuotare ha trovato un bambino abbandonato.

A chiunque trovi questo bambino cieco, per favore, prenditi cura di lui.

Questo c’era scritto nel biglietto che era stato messo accanto al bambino. Bob lo ha subito preso e portato a casa per dargli del latte, chiamando i servizi per l’infanzia. In ospedale hanno scoperto che il piccolo era cieco. Bob ha deciso di adottarlo.

Netturbino adotta il bambino abbandonato nel cassonetto

Sono passati sette anni da quel gesto di puro amore. Sam è cresciuto e il padre gli ha regalato un libro di fiabe in braille, così potrà imparare a leggere.

Fonte video da YouTube di Do you know?

Quest’uomo ha dimostrato di avere davvero un grande cuore.