A New York una nuova installazione nel museo di arte digitale permanente. Ed è bellissima Il museo mira ad immergere gli ospiti in esperienze multisensoriali che fondono arte contemporanea, creatività e tecnologia. Ora ha un nuova installazione

Una nuova installazione è stata recentemente inaugurata, dando il via alla stagione 2020 ad ARTECHOUSE NYC, il primo museo permanente di arte digitale della città. Aperto da settembre 2019, il museo mira ad immergere gli ospiti in esperienze multisensoriali che fondono arte contemporanea, creatività e tecnologia.

L’ultimo spettacolo, chiamato Submerge , coincide con la settimana della moda di New York (che si terrà dal 3 al 12 febbraio 2020). Il Classic Blue, colore dell’anno eletto da Pantone, domina questa installazione: il ricco colore blu di oceani e cieli si prepara a stupire tutti i visitatori.

Uno spazio leggendario

I veterani newyorkesi sanno che la città è straordinariamente dinamica: anche se camminano nella stessa strada o entrano nello stesso edificio si aspettano sempre che le cose non siano mai come quelle che ricordavano. È il caso del palazzo Nabisco Biscuit Company in mattoni rossi nella zona di Chelsea a Manhattan. Costruito nel 1890 e iscritto nel registro nazionale dei luoghi storici, la struttura ospitava originariamente la ditta di panetteria che diede alla luce i biscotti Oreo nel 1912.

Ora di proprietà di Alphabet, Inc. (la società madre di Google), la fabbrica un tempo abbandonata ospita alcuni uffici di Google NYC, uno studio di produzione TV e una sala ristorazione (con negozi e ristoranti) che è stata popolare tra i turisti e locali residenti dall’apertura nel 1997.

La ristrutturazione del seminterrato dell’edificio fu riproposta proprio da Artechouse NYC e diventò la casa del mecenate dell’arte digitale immersiva.

L’installazione

L’installazione sarà in mostra dal 5 al 23 febbraio, l’invito ai visitatori è quello di immergersi nel mondo di PANTONE 19-4052 Classic Blue. L’installazione si apre appena in tempo per la settimana della moda di New York e dopo poco il rilascio da parte del Pantone Color Institute di quella che sarà la nuance protagonista di tutto l’anno.

“In ARTECHOUSE cerchiamo di connettere il pubblico all’arte in un modo completamente nuovo, stimolando menti, emozioni e immaginazione attraverso più punti di contatto. Proprio come i musicisti usano le note per evocare sentimenti, noi come artisti usiamo colore per influenzare la psiche e suscitare potenti emozioni. La nostra collaborazione con Pantone ci ha offerto un opportunità di utilizzare la nostra tecnologia all’avanguardia e strumenti di progettazione per spingere le possibilità e veramente immergere le persone nel colore, creando un’esplorazione multisensoriale senza precedenti in cui non si sarebbe solo prendere visivamente il colore ma sentirlo tutto intorno a loro. Siamo entusiasti di portare questa entusiasmante installazione a una dimensione maggiore pubblico ”ha dichiarato Sandro Kereselidze, fondatore e Chief Creative Officer di ARTECHOUSE.

Impresso nella nostra mente come un colore riposante, PANTONE 19-4052 Classic Blue porta un senso di pace e tranquillità allo spirito umano, offrendo rifugio. Prendendo ispirazione dal colore, l’installazione cerca di fare lo stesso, centrare i nostri pensieri, favorire la concentrazione e favorire la resilienza in un momento di instabilità globale.